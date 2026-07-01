Dimite el presidente del Gondomar CF tras dos años en el cargo

El presidente del Gondomar Club de Fútbol, David Pazos, prevé presentar este miércoles su carta de dimisión a la junta directiva tras dos años en el cargo, cuando faltarían otros dos para finalizar el mandato. Tras pasar por distintos cargos en la entidad centenaria en los últimos ocho ejercicios, el hasta ahora máximo responsable alega «motivos personales» y muestra en su carta de renuncia «un enorme orgullo por todo lo conseguido entre todos».

Y es que Pazos recuerda que entró en en 2016 como masajista con un único equipo senior y apenas 16 jugadores y que, tras «compartir el camino con 39 directivos diferentes, entrenadores, jugadores, socios, patrocinadores y cientos de personas» colaboradoras, el club cuenta ahora con 14 equipos y más de 200 jugadores.

Pazos destaca también "la masa social y afición que no han dejado de crecer, unas cuentas saneadas y un proyecto deportivo que ha llevado al primer equipo de Segunda Regional a las puertas de Preferente". Más allá de los resultados deportivos, subraya, "hemos conseguido consolidar una estructura de club que garantiza un futuro ilusionante para las próximas generaciones".

Tras agradecer a todos los integrantes del club que lo acompañaron en estos ocho años y a los socios y aficionados el apoyo al equipo, el que fue nombrado el presidente más joven de su categoría en 2024 con solo 30 años, ha decidido dar un paso a un lado "con la tranquilidad de dejar un club más fuerte, más grande y más preparado de lo que lo encontré".

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La junta deberá convocar una asamblea y elecciones para nombrar nueva directiva en las próximas horas.