Solpor Monteferro propone rock y salsa en su décima edición

Música, naturaleza y una espectacular puesta de sol. El festival Solpor Monteferro alcanza su décima edición este fin de semana y da el pistoletazo de salida a la campaña veraniega de eventos musicales en el Val Miñor con mucho rock y salsa. El evento que pone en marcha la programación estival del Concello de Nigrán se desarrollará de manera gratuita este viernes y sábado, días 3 y 4 de julio en «el mejor escenario del mundo», tal y como indica su lema.

Los protagonistas de este año serán el coro Covacanta y Los del Barro, Netta Rufina y Homenaje a Buena Vista Social Club, que actuarán en la jornada inaugural, a partir de las 19.00. El sábado se subirán al escenario la Escola de Música de Paredes de Coura, The Blow Up’s y Smile en el mismo horario.

Desde que se puso en marcha aquel verano de 2017, el objetivo de Solpor se mantiene intacto.: ofrecer diversión al aire libre en un entorno privilegiado, el mirador de Monteferro, un escenario con espectacular panorámica del Atlántico que permite disfrutar de experiencias musicales inolvidables en directo gracias a bandas consolidadas del municipio y su entorno.

El primer concierto correrá a cargo del coro Covacanta, nacido de la actividad extraescolar del CPI Cova Terreña de Baiona hace tres cursos. El centro cuenta con un coro juvenil de larga trayectoria y se creó también uno infantil, que debuta con la banda Los del Barro, con más de 15 años sobre los escenarios. A continuación tocará Netta Rufina, destacada banda de rock alternativo, post-punk y hard rock que acaba de sacar nuevo disco. La velada finalizará con el espectáculo Homenaje a Buena Vista Social Club, creado por la banda El Cuarto de Tula para celebrar la rica herencia musical cubana en Galicia.

El sábado visita de nuevo Nigrán la Escola de Rock de Paredes de Coura, que proporciona una enseñanza musical diversificada y alternativa a jóvenes de distintos contextos. La seguirá el trío de rock’n’roll The Blow Up’s, que recupera sonidos clásicos de los años 60 y 70.

Cerrará el festival Smile, la banda foránea de esta edición, originaria de Getxo (Vizcaya), nacida en 2007 y consolidada como una de las más reputadas del panorama indie. En 2023 lanzó su último álbum, «Rayo verde», el primero en el que cantan exclusivamente en castellano.

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