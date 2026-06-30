Cultura
Nigrán expone las fotos de naturaleza premiadas en The Comedy Wildlife
Las imágenes de gran formato permanecerán en el paseo de Panxón hasta el próximo 20 de julio
El paseo marítimo de Panxón, en Nigrán, expone hasta el próximo 20 de julio la exposición fotográfica «Comedy Wildlife», con paneles de gran formato con las imágenes de naturaleza que resultaron distinguidas entre 2015 y 2024 como las mejores instantáneas de animales realizadas en clave de diversión y humor por el galardón The Comedy Wildlife Photography Awards. Esta espectacular colección llega a Nigrán en su versión de calle tras abarrotar en los últimos años museos y centros de exposiciones de Canadá, Países Bajos, Inglaterra o Portugal, y después de su exitoso paso por los centros de Afundación en Galicia. Sobre la base de su compromiso con la implicación social y el cuidado del medioambiente, la Obra Social de Abanca presenta esta nueva propuesta expositiva en el marco de una programación variada, dinámica e innovadora para todos los públicos y de amplio alcance geográfico.
La inauguración de la exposición contó ayer con la presencia del alcalde de Nigrán, Juan González; el coordinador institucional de Abanca en Pontevedra, José Luis Romero Quiroga; y la responsable de los Programas Educativos de Afundación, Carmen Pérez Larrán.
Esta colaboración es parte del proyecto «Corriente cultural», que considera el arte como un instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo.
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