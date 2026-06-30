El policía de Baiona que se infiltró en una secta y lo cuenta en una novela

23 de agosto de 1996. La Guardia Civil desactivaba una bomba que ETA había colocado en el parador Conde de Gondomar, en Baiona, muy cerca de donde se había localizado otra tan solo dos días antes, a la vez que una más hallada en Santiago. La banda terrorista tenía en marcha una operación gallega con objetivos turísticos de primer nivel en la agenda aquel verano. La minuciosa labor de altísimo riesgo de los artificieros encandilaba entonces a Jesús Vasconcellos Soliño, auxiliar de la Policía Local de su localidad de solo 22 años. «En ese momento decidí que era lo mío», asegura.

Tres décadas más tarde ocupa el cargo de subinspector del equipo TEDAX-NRBQ (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos-Nuclear, Radiológico, Biológico y Química) de la Policía Nacional en la Comisaría de Vigo y es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UNED, además de experto en coaching con programación neurolingüística y gestión emocional. Pero mucho antes de llegar a su deseado puesto se curtió en otras tareas, entre ellas, una infiltración en una secta que sirvió para desarticularla y liberar a una joven de 18 años. Una experiencia que lo ha marcado para siempre y que le ha llevado a dar el salto a la literatura y contarlo en su primera novela, «La falsa gurú. Una secta desde dentro», publicada por Editorial Elvira. Este viernes firmará ejemplares en la Feria del Libro de Vigo, de 17.00 a 18.00 horas.

La historia real detrás de la novela ocurrió en 2001, recién llegado el autor a la Policía Nacional y en su primer destino, Palma de Mallorca, donde participó en la investigación que sirvió para desmotar una célula de la secta internacional de origen indio Osho. «Recibimos una denuncia de una madre que sospechaba que su hija estaba en el grupo y nos pusimos a trabajar. Mi jefe decidió que me infiltrase y empecé a ir a sesiones de reiki y meditación en la playa para contactar con la líder, la gurú de la novela, y su pareja», relata.

El gancho fue fácil. «Como era joven, tenía 27 años y era gallego, dije que había roto con mi familia y por eso me había trasladado hasta allí, para alejarme. Dije también que se había muerto mi abuela y me había dejado dos pisos en herencia», explica. Así empezaron a acercarse a él y a tratar de captarlo. «Te dicen que tienes mucho potencial, mucho carisma, que eres muy valioso para la organización... tratan de despersonalizarlo todo y colectivizarlo para que no pienses por ti mismo y así es como aprovechan las debilidades de cualquier persona en situación vulnerable. Es muy peligroso porque leen tus microgestos, se aplican en conocer tus necesidades para tener esa empatía que te envuelve », advierte.

«Preservar el secreto profesional y las identidades de las personas que intervienen en la historia» es la razón por la que Jesús Vasconcellos ha esperado un cuarto de siglo en poner negro sobre blanco aquel capítulo de su vida. Los personajes existieron aunque con otros nombres y el único perfectamente identificable es él mismo. Su alter ego se llama Saúl y «La falsa gurú» es su primera aventura.

El autor tiene en mente otros dos thrillers literarios con el mismo protagonista y quién sabe si este es el inicio de una serie de novela negra tan en auge. «La idea es seguir la trayectoria de Saúl, que nos pueda ofrecer nuevas experiencias sobre temas que a todos nos puedan interesar relacionados con mi actividad en cada momento», relata. Después de Mallorca se inició ya en el grupo de explosivos y pasó por comisarías de Valencia y Barcelona antes de regresar a la tierra: "Al final soy de Baiona, el acervo cultural tira mucho y volví".

Noticias relacionadas

De momento, los lectores pueden disfrutar de esta opera prima que para el escritor ha supuesto todo un reto con gran recompensa. «Estoy viviendo un sueño», asegura.