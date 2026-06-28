Campamentos de cómic para todas las edades en A Ramallosa

Llega el verano y la oferta de ocio para que los niños pasen la mañana mientras padres y madres tratan de conciliar las vacaciones escolares con el horario se centra sobre todo en los deportes. Los concellos ofertan campus semanales de diferentes disciplinas y en colaboración con los diversos clubes y las familias se rascan el bolsillo para que disfruten del verano mientras se ejercitan. Más allá de las canchas o la playa, también existen campamentos artísticos como los que ofrece la academia Clases Cómic Val Miñor de A Ramallosa.

El espacio cultural que dirige la ilustradora Coral Martínez Zaragoza, directora de la escuela municipal de cómic de Nigrán, ha cumplido un año de actividad y dispone de decenas de alumnos. Este verano completa su oferta con campus intensivos de una semana, que arrancan este lunes 29 y finalizan el 14 de agosto, para todas las edades. «Prefiero no poner límite de edad porque veo que a la gente adulta también le gusta esta actividad, aunque de entrada se acerca con más miedo. Luego coinciden en clase con niños y ve que no tienen prejuicios sobre las capacidades de cada uno y se sueltan».

Las clases se desarrollarán de 10.00 a 12.00 horas y cada campamento desarrollará una temática. «Tenemos K-Pop Demon Hunters, todo lo relacionado con la película, en la que aparecen muchos personajes», explica. También dedicará una semana al universo Harry Potter, con muchísima afición de todas las edades. Habrá otro específico de kawaii y chibis, estilos japoneses de dibujo también con numerosos seguidores, así como otro más convencional de dibujo de personajes, perfeccionamiento del movimiento.

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El único requisito para anotarse es «saber dibujar y venir con disposición de aprender», apunta la profesora. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo clasescomicvalmi@gmail.com, del teléfono 622497080 o contactando con el perfil de la academia en redes sociales.