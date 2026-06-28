Borreiros tendrá su demandado arcén peatonal el año que viene por 1,3 millones

Un arcén peatonal a lo largo de la peligrosa carretera de A Esparela permitirá el año que viene a la población de la parroquia gondomareña de Borreiros caminar por el barrio sin temor al atropello. La vieja reivindicación vecinal de la zona tendrá su respuesta en breve, ya que el gobierno municipal de Gondomar prevé sacar a concurso esta misma semana el demandado proyecto de mejora de la seguridad vial por 1,3 millones de euros. Las obras, según la previsión el alcalde, Paco Ferreira, podrían comenzar después del verano.

La intervención se pondrá en marcha a pocos meses de las próximas elecciones municipales gracias a una subvención de la Deputación de Pontevedra y responde, recalca el regidor, a «unha aposta firme do goberno pola seguridade viaria» después de las numerosas acciones reivindicativas que se han sucedido en la parroquia en los últimos años.

Las últimas protestas sacaron a decenas de afectados a la calle con pancartas y consignas, hartos del miedo a «jugarse el tipo» cada vez que salen de casa. Y es que la carretera de A Esparela, el tramo de 1,1 kilómetros que une el puente de A Ramallosa con el cruce de O Telleiro, se utiliza como atajo para evitar los atascos del centro urbano de A Ramallosa, especialmente en verano, aunque su tránsito es elevado todo el año, dado que comunica la guardería San José y ahora también el centro de día Madre Rosario.

Una vecina camina por la carretera de A Esparela sin aceras ni arcenes que aporten seguridad peatonal. / JOSE LORES

Antes de manifestarse para exigir las aceras o arcenes seguros, los afectados recogieron firmas e incluso visibilizaron sus demandas con pintadas en el asfalto hasta arrancar un compromiso al alcalde hace seis años para que se redactase un proyecto.

No fue fácil que saliera adelante. Inicialmente, Ferreira lo descartaba por su coste. El arquitecto Pedro G. Souto cifraba las obras en 2 millones de euros y además resultaba complicado, señalaba Ferreira, lograr las cesiones necesarias por parte de los propietarios de terrenos e inmuebles lindantes con el vial, muros a conservar por su valor histórico en algunos casos.

Así que el Concello decidió poner en marcha una actuación «de mínimos» que se ejecutó hace poco más de un año por 66.532 euros en dos meses. Además de rebajar la velocidad del tráfico rodado a 40 o 30 kilómetros por hora según el tramo, se colocaron señales luminosas para avisar de la presencia de peatones en la calzada, se mejoraron el firme y la recogida de pluviales y se habilitó un tramo de plataforma única limitada a 20 kilómetros por hora en el barrio de O Castro y en el entorno de la guardería.

Ahora se ampliará aquella intervención con un proyecto 1.302.412,58 euros, que firma también el mismo arquitecto, Pedro G. Souto, tal y como figura en la web municipal, que servirá para habilitar la senda peatonal a lo largo de toda la calzada. «Nalgúns tramos xa hai espazo, noutros ceden voluntariamente os propietarios e onde non hai pola tradicionalidade das vivendas ou polos noiros trataremos de aproveitar o espazo no posible adaptando o vial», explica Ferreira.

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La velocidad se limitará a 10. 20 o 30 kilómetros por hora según las características del tramo, señala el alcalde, que subraya además que los trabajos servirán también para mejorar la capacidad de desagüe del vial, soterrar el cableado eléctrico y de telefonía, además de reforzar la señalización vertical y también la horizontal con bandas reductoras de la velocidad y pasos de peatones.