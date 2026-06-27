El festival Nigranjazz cumple 20 años como referente nacional

El festival más longevo y genuino del Val Miñor sopla veinte velas y lo celebra a lo grande. Nigranjazz suma este año un día más de programa y se extenderá del 16 al 18 de julio con una invitada de excepción, la cantante estadounidense Gretchen Parlato, nominada tres veces al Grammy y considerada una de las mejores vocalistas del momento.

Su poderosa voz envolverá el peculiar escenario de A Foz el jueves 16 de julio y, al día siguiente, será la banda de Ámsterdam Eclipse la que ofrecerá su espectáculo. El certamen recibe de nuevo a Abe Rábade trío el sábado 18, que tocará con John Gallagher al saxo, el encargado de la ya tradicional clase magistral ese mismo día al mediodía en el auditorio municipal.

La cantante estadounidense Gretchen Parlato, nominada tres veces a los Grammy. / /

Será una edición especial del festival que arrancará con citas previas a lo largo de la semana. El cine municipal de A Ramallosa acogerá el martes 14 de julio la proyección de la película «Mo'better blus», dirigida por Spike Lee y protagonizada por él mismo junto a Denzel Washington y Wesley Snipes. Será el martes 14 de julio a las 21.00 horas. El miércoles 15 el Malabar Pénjamo de Patos será escenario de una sesión de música con Toño Otero Quartet.

La programación de esta vigésima edición se presentó este viernes en la fábrica de cerveza Banda de Porto do Molle, firma local que colabora un año más con el certamen junto con la Deputación de Pontevedra a través del Plan +Provincia. Durante el acto se dio a conocer el cartel ganador de este año, obra de la ilustradora coruñesa Ana Varela. El alcalde, Juan González, calificó el evento de «referente en toda España despois de 20 anos», además de destacar que «Nigrán está a contribuir a que exista esta grandísima canteira de músicos galegos que se inician aquí como público».

Presentación del XX Festival Nigranjazz en la fábrica de cervezas Banda. / /

En esta simbólica edición el director del festival, Felipe Villar, cumple su «vello soño de traer a Gretchen Parlato» para que la disfruten «os jazzistas máis esixentes e tamén os neófitos e incluso aqueles que din que non lles gusta o jazz». La estrella del certamen este año realiza su primera gira por España y Nigrán será su segunda cita en el país tras debutar el día anterior en el prestigioso Festival de Jazz de Vitoria, destaca Villar, que es uno de los fundadores del evento aquel 2006 junto con el propio alcalde, entonces concejal de Cultura, y Quin Alborés, diseñador gráfico y amante del jazz, autor fallecido de los tres primeros carteles al que se dedica el concurso que elige el de cada edición.

A los platos fuertes del programa se suman también jóvenes músicos, una de las apuestas del certamen, como el caso de Eclipse, formada por estudiantes de jazz de diferentes procedencias, incluido el contrabajista gallego Álvaro Orcajo. El concierto de cierre correrá a cargo del pianista también gallego Abe Rábade y su trío, uno de los mayores exponentes internacionales del jazz hecho en Galicia.

Al finalizar cada concierto, todos gratuitos, comenzarán las habituales jam-session, conducidas por tres cuartetos con promesas del jazz gallego como Rosolino Marinello Quartet, Fooz y The Jazz Avengers.

Como siempre, los espectadores podrán charlar con los músicos o consumir comida o bebida mientras asisten a los conciertos, ya que se instalarán food trucks en el entorno, junto con puestos de venta de camisetas y discos y una exposición al aire libre con los 20 carteles de cada una de las ediciones.

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Una vez más, será un festival inclusivo que dispondrá de mochilas vibratorias para personas sordas que lo soliciten previamente a través del mail info@entresignos.com o por WhatsApp al número 690679675.