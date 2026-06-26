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Baiona programa 150 eventos este verano en las cinco parroquias

Las orquestas Panorama y París de Noia, platos fuertes de las fiestas del Carmen y A Anunciada

Un momento de la presentación del programa Baiverán, ayer.

Un momento de la presentación del programa Baiverán, ayer.

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R.V.

Baiona

Las fiestas del Carmen y de A Anunciada concentrarán este verano los espectáculos más multitudinarios del programa veraniego del Concello de Baiona. La orquesta Panorama regresa el 16 de julio al parque de A Palma y la París de Noia actuará en los primeros días de agosto en el mismo escenario. Así lo indicó ayer el gobierno municipal con el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, a la cabeza, en la presentación del calendario Baiverán, que reparte un total de 150 eventos por las cinco parroquias del municipio hasta septiembre.

La programación, en la que colabora la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (Aceba), rescata festivales como el Entre Playas Sunset Festival, el Barbeira Fest, y el Festival Peregrino Encontro no Camiño. Los más pequeños disfrutarán de una fiesta Holi y otra de la espuma.

Entre las principales actuaciones, el equipo de gobierno destaca a Treixadura, Denis, Los lunes al sol, De Pablos, Tonichi&Pacheco, A Polémica Banda dos Bechuchos, Sons do Val, Brañas Folk, Pablo Alonso y Gabriel Fandi.

Las agrupaciones culturales locales como Vila de Baiona, Airiños da Lagoa, Os Trebellos y Ardelume estarán presentes también en las noches de la Praza do Concello, donde se desarrollarán también shows de danza con Giro's de Baíña, Dando la Nota de Baredo o la Escuela de Danza Paradela o L'Danzia de Gondomar.

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También habrá espacio para el humor con Xavier del Tell y Pablo Meixe y conciertos tributo a Joaquín Sabina y The Beatles. Ópera y zarzuela tendrán asimismo su hueco en el programa, que puede consultarse en la web municipal.

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