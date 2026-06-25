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La biblioteca de Nigrán se expone en el Congreso Mundial de Arquitectura en Barcelona

El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia la ha seleccionado como ejemplo de la tendencia en la comunidad

La icónica biblioteca municipal de Nigrán.

La icónica biblioteca municipal de Nigrán.

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N.P.

Nigrán

Nuevo reconocimiento para el diseño de la biblioteca municipal de Nigrán. Se expondrá como ejemplo en el Congreso Mundial de Arquitectos que tendrá lugar en Barcelona desde este domingo, 28 de junio, hasta el jueves, 2 de julio. El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) ha seleccionado el trabajo del estudio vigués Gándara#Pons para exponerlo en el espacio que ocupe el Consejo Superior de Arquitectos de España como modelo de la arquitectura contemporánea que se practica en la comunidad.

Un total de 10.000 profesionales se darán cita en este encuentro organizado por la Unión Internacional de Arquitectos con 250 relatores de todo el mundo y una exposición cetral de 4.000 metros cuadrados.

Se trata de "unha confirmación máis de algo que xa sabiamos: a biblioteca de Nigrán é un edificio icónico no municipio que nos sitúa no mapa da mellor arquitectura moderna de todo o país, e iso o din institucións como o COAG; o certo é que en Nigrán sentímonos moi orgullosos deste edificio público promovido desde o Concello porque é unha mestura perfecta de beleza, harmonía e confortabilidade para o usuario", destaca el alcalde, Juan González.

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El inmueble había ganado además el premio ibérico Technal en 2022 y logró el segundo puesot en los Premios AyE 2024.

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