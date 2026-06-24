Activo un incendio en Gondomar con 2 hectáreas calcinadas

Un incendio forestal iniciado la pasada medianoche en Gondomar ha calcinado hasta el momento 2 hectáreas de monte.

El fuego, originado en plena noche de San Juan, se inició concretamente a las 00.27 horas, según ha informado Medio Rural a FARO, en el entorno de la iglesia de San Benito y la carretera a Chaín, donde hay núcleos de viviendas.

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Para su extinción, trabajan en la zona tres agentes, cinco motobombas y seis brigadas.