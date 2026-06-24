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Activo un incendio en Gondomar con 2 hectáreas calcinadas

El fuego se inició cerca de las 00.30 horas de este miércoles

Las llamas devoran arboleda en el monte de Gondomar.

Las llamas devoran arboleda en el monte de Gondomar. / Cedida

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Edgar Melchor

Un incendio forestal iniciado la pasada medianoche en Gondomar ha calcinado hasta el momento 2 hectáreas de monte.

El fuego, originado en plena noche de San Juan, se inició concretamente a las 00.27 horas, según ha informado Medio Rural a FARO, en el entorno de la iglesia de San Benito y la carretera a Chaín, donde hay núcleos de viviendas.

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Para su extinción, trabajan en la zona tres agentes, cinco motobombas y seis brigadas.

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