Activo un incendio en Gondomar con 2 hectáreas calcinadas
El fuego se inició cerca de las 00.30 horas de este miércoles
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Un incendio forestal iniciado la pasada medianoche en Gondomar ha calcinado hasta el momento 2 hectáreas de monte.
El fuego, originado en plena noche de San Juan, se inició concretamente a las 00.27 horas, según ha informado Medio Rural a FARO, en el entorno de la iglesia de San Benito y la carretera a Chaín, donde hay núcleos de viviendas.
Para su extinción, trabajan en la zona tres agentes, cinco motobombas y seis brigadas.
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