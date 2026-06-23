El Plan Xeral de Nigrán ya se puede consultar en la web municipal

A la espera de que la Corporación lo apruebe de forma provisional en el pleno extraordinario convocado el próximo día 1 de julio a las 20.00 horas, la ciudadanía de Nigrán ya puede consultar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) a través de la web municipal. El gobierno municipal lo ha colgado en las últimas horas y hoy se lo hará llegar en papel a todas las entidades vecinales.

Mientras las personas interesadas pueden acceder ya a la documentación que ordena el urbanismo nigranés a quince años vista, el Consello Sectorial do PXOM, que integra a 27 colectivos (partidos políticos, asociaciones vecinales, culturales y deportivas) la analizará este jueves. El gobierno municipal lo ha convocado para las 20.00 también en el salón de plenos, donde por la mañana tendrá lugar también la comisión informativa previa al pleno con la presencia de los portavoces de los grupos políticos representados en la Corporación.

El alcalde, Juan González, anima a la ciudadanía a participar en el pleno del día 1 «para que sexa partícipe da transcendencia da aprobación» del documento cuyos trámites se han prolongado 18 años. La Xunta tendrá en todo caso la última palabra, ya que solo cuando dé el visto bueno definitivo entrará en vigor la nueva ordenación.

El PXOM actualizará la normativa vigente, las obsoletas normas subsidiarias de 1991, después de un largo proceso que arrancó con la contratación en 2008. Desde su aprobación inicial en 2013 pasaron diez años hasta que el Concello logró todos los informes sectoriales favorables. El de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) fue el más complicado después de eliminar el actual gobierno municipal el vial que cruzaba el municipio desde A Xunqueira hasta Saiáns y al equilibrar, explica el regidor, la edificabilidad entre el interior y la costa.

«É unha noticia histórica e marcará un fito para Nigrán, que pasará a ser un dos poucos municipios de Galicia cun PXOM aprobado, o que permitirá un desenvolvemento sostible e equilibrado e, adicionalmente, outorgará unha garantía de futuro para os seus residentes ao multiplicarse a nova vivenda protexida e dar máis cancha ao rural, que no documento plantexado no 2010 estaba claramente discriminado», recalca González.

Noticias relacionadas

El Plan Xeral prevé 5.758 viviendas nuevas, de las cuales un 40% tendrán que destinarse a protección oficial. Reserva 403.186 metros cuadrados para zonas verdes, 277.034 metros cuadrados a equipamientos y no contempla nuevas áreas empresariales.