Un exconcejal de Baiona acepta 9 años de inhabilitación por prevaricación en relación con unas obras

El exconcejal de Baiona Óscar Martínez Álvarez aceptó este martes 9 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación, el de contratos del sector público que se recoge en el artículo 404 del Código Penal. El exedil de Vías y Obras del PSOE ya se conformó hace unos meses con otra condena de 9 años de inhabilitación por el mismo delito, pero en relación con otro caso.

El procesado, que formaba parte del gobierno local de Carlos Gómez Prado, compareció en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, en una audiencia preliminar que ya acabó con una conformidad tras el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa.

Óscar Martínez aceptó 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo electo o de puesto con funciones decisorias o ejecutivas en el ámbito de la contratación pública.

El escrito de acusación expone que el acusado, en su condición de concejal y con la intención de quebrantar la ley, contrató de forma verbal a una empresa para la ejecución de tres obras por cerca de 35.000 euros y omitió el procedimiento legal de contratación pública.

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Prescindió, según el Ministerio Público, de la formalización del contrato, la tramitación de expedientes, presupuestos, informes técnicos de supervisión y el informe previo sobre la necesidad del encargo. Incluso en uno de los casos se omitió la propuesta y aprobación del gasto. Debido a las irregularidades, la Alcaldía denegó en su momento el pago de las facturas.