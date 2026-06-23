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Cuarenta embarcaciones realizarán el Camino de Santiago por mar desde Baiona

El Monte Real Club de Yates, el Club Náutico de Portosín y la Asociación da Ría de Muros Noia organizan la travesía, del 29 de junio al 4 de julio

Presentación de la VI Ruta Náutica Rías Baixas.

Presentación de la VI Ruta Náutica Rías Baixas.

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Neli Pillado

Baiona

La sexta edición de la Ruta Rías Baixas, la travesía náutica que organizan el Monte Real Club de Yates, el Real Club Náutico de Portosín y la Asociación da Ría de Muros Noia para unir mar y Camino de Santiago en una experiencia única de navegación bajo el patrocinio del Banco Sabadell Urquijo. Cuarenta embarcaciones -veleros, catamaranes, embarcaciones a motor y barcos de apoyo de la organización- participan en esta ocasión en la travesía, que partirá de Baiona el próximo lunes 29 de junio y finalizará el 4 de julio en Portosín.

El evento se presentó este martes en las instalaciones del Monte Real Club de Yates de Baiona, que dará la salida a los barcos, procedentes de la propia villa, de Vigo, Ribeira, Portonovo, Combarro, Muros, A Pobra do Caramiñal, Bouzas, San Adrián de Cobres y del puerto portugués de Leixões.

La travesía partirá de la bahía baionesa para realizar una primera etapa por el interior del Parque Nacional das Illas Atlánticas con llegada a Aldán o Combarro, según las condiciones meteorológicas de la jornada. La segunda etapa llevará a los navegantes hasta Portonovo, con escala en la Illa de Ons.

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Desde allí, la flota continuará rumbo a la ría de Arousa para alcanzar A Pobra do Caramiñal. La cuarta etapa pondrá rumbo a Muros y la última jornada marítima conectará Muros y Portosín. La experiencia culminará a pie hasta la Praza do Obradoiro para recuperar el espíritu de los antiguos peregrinos que llegaban a Galicia por vía marítima.

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