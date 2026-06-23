Cuarenta embarcaciones realizarán el Camino de Santiago por mar desde Baiona

La sexta edición de la Ruta Rías Baixas, la travesía náutica que organizan el Monte Real Club de Yates, el Real Club Náutico de Portosín y la Asociación da Ría de Muros Noia para unir mar y Camino de Santiago en una experiencia única de navegación bajo el patrocinio del Banco Sabadell Urquijo. Cuarenta embarcaciones -veleros, catamaranes, embarcaciones a motor y barcos de apoyo de la organización- participan en esta ocasión en la travesía, que partirá de Baiona el próximo lunes 29 de junio y finalizará el 4 de julio en Portosín.

El evento se presentó este martes en las instalaciones del Monte Real Club de Yates de Baiona, que dará la salida a los barcos, procedentes de la propia villa, de Vigo, Ribeira, Portonovo, Combarro, Muros, A Pobra do Caramiñal, Bouzas, San Adrián de Cobres y del puerto portugués de Leixões.

La travesía partirá de la bahía baionesa para realizar una primera etapa por el interior del Parque Nacional das Illas Atlánticas con llegada a Aldán o Combarro, según las condiciones meteorológicas de la jornada. La segunda etapa llevará a los navegantes hasta Portonovo, con escala en la Illa de Ons.

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Desde allí, la flota continuará rumbo a la ría de Arousa para alcanzar A Pobra do Caramiñal. La cuarta etapa pondrá rumbo a Muros y la última jornada marítima conectará Muros y Portosín. La experiencia culminará a pie hasta la Praza do Obradoiro para recuperar el espíritu de los antiguos peregrinos que llegaban a Galicia por vía marítima.