Baiona reabre al baño la playa de Santa Marta tras el fin del episodio de contaminación

El Concello de Baiona ha informado este lunes de que la playa de Santa Marta vuelve a estar abierta al baño después de que Sanidade haya dado por finalizado un episodio de contaminación microbiológica.

Según ha comunicado el Ayuntamiento, la Jefatura Territorial del departamento sanitario ha remitido un informe en el que señala que los últimos análisis realizados a las muestras recogidas en la zona se encuentran dentro de la normalidad.

Los informes concluyen que las aguas de baño alcanzan niveles aceptables, por lo que el arenal «puede ser utilizado por la ciudadanía con total normalidad», ha indicado el consistorio.

El baño en la playa de Santa Marta había sido desaconsejado el pasado sábado después de que las analíticas de la Xunta detectasen un episodio de contaminación por enterococos intestinales y/o Escherichia coli. Los vecinos de la zona habían alertado en los últimos días de malos olores.

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Según el Concello miñorano, en la noche del viernes se revisaron el colector y el bombeo del río Baíña y se detectó una obstrucción en ambos a la altura de Santa Marta, que ya ha sido solucionada.