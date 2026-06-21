Abierto de nuevo el gran «leiraparking» de Praia América

Praia América contará de nuevo este verano con las más de 300 plazas de aparcamiento que ofrece el gran «leiraparking» gratuito en parte de la conocida como finca de Mario Puentes. El gobierno municipal logró el año pasado que la Sareb ( Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) cediese los terrenos después de una década sin poder acceder a ellos por la negativa del anterior propietario. La operación se repite ahora para dar servicio a los miles de bañistas que hacen uso del principal arenal nigranés y todo apunta que se prolongará al menos hasta que surja una promoción inmobiliaria en el solar.

Son cerca de 7.000 metros cuadrados los que están abiertos desde ayer a los vehículos, resultantes de la suma de dos parcelas de 5.677 y 1.132 metros cuadrados en primera línea. Una superficie que ofrecerá espacio para dejar más de 300 vehículos cada día.

Es aproximadamente la mitad del terreno que la constructora Mario Puentes había cedido al Ayuntamiento durante el último mandato del PP, de 2011 a 2015, y que bloqueó cuando el PSOE tomó el relevo en la Alcaldía, el mismo año en que suspendía pagos con 73 millones de deuda. Hasta 2025, el Ayuntamiento ofreció el campo de fútbol de Lourido como alternativa e incluso una parcela junto a río Muíños con una superficie mucho menor.

El aparcamiento gratuito estará abierto hasta el 30 de septiembre, quince días más que el año pasado, y el alcalde, Juan González, agradece de nuevo la cesión a la Sareb. «Este espazo alivia moitísimo as necesidades de aparcamento na zona nesta época do ano», recalca, además de recordar que el Concello reforzará en julio por cuarto verano consecutivo el Nigranbús de conexión con las playas los fines de semana y festivos hasta finales de agosto.

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A este «leiraparking» costero se unirá pronto otro en el centro urbano, también 100% público y gratuito. El Concello ha lanzado una oferta pública de alquiler de terrenos para ofertar plazas de estacionamiento en el entorno del consistorio y González espera resolverlo en los próximos días. Será el mismo sistema que el utilizado en el arrendamiento del aparcamiento que funcionó en la rúa Torriña de 2020 a 2023. El gobierno local había intentado repetirlo hace un año sin éxito y ahora parece que lo logrará. La convocatoria buscaba na parcela de más de 2.000 metros por un máximo de 14.160 euros euros al año para habilitar al menos 100 plazas.