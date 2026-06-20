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Homenaje

Eduardo Vieira, fundador de la Vig-Bay: «Baiona es el mejor final para una carrera»

El Concello baionés hizo entrega de la Carabela de Oro al empresario y ‘runner’, impulsor de la maratón hace 26 años

Eduardo Vieira recogió ayer la Carabela de Oro que le entregó el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.

Eduardo Vieira recogió ayer la Carabela de Oro que le entregó el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña. / MARTA G. BREA

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Judit Bernárdez

Baiona

El empresario vigués Eduardo Vieira, fundador de la Vig-Bay, tuvo la idea de crear este evento deportivo cuando «correr todavía era cosa de unos pocos». Hoy, 26 años después, calzarse las zapatillas está más de moda que nunca y la Vig-Bay es una cita destaca en el calendario no solo de vigueses y baioneses, sino de toda la comunidad runner, que cada vez es mayor. Por esa idea que nació a partir de ser el propio Vieira un asiduo a correr por la carretera que une Vigo y Baiona, por la que transcurre la Vig-Bay, el Concello de Baiona le hizo entrega ayer de la Carabela de Oro en agradecimiento por haber «proyectado el nombre de Baiona a nivel nacional e internacional».

«El paisaje por el que transcurre la Vig-Bay es espectacular y el final en Baiona es el mejor final que puede tener una carrera», destaca Eduardo Vieira como elemento diferenciador de la Vig-Bay frente a otras media maratones. Sus vistas al Atlántico, además, hacen que correr trascienda de lo meramente deportivo y se convierta en una actividad «espiritual». Y un regalo para la vista.

Con 25 ediciones a sus espaldas, el homenajeado con la Carabela de Oro de Baiona recuerda que la primera edición de la Vig-Bay participaron cerca de 600 personas. La última, celebrada el pasado mes de marzo, reunió a 8.000 atletas. En este sentido, Vieira apunta que correr se ha convertido en un «fenómeno social» y que «las nuevas generaciones socializan más corriendo que saliendo por ahí». «El boom es brutal», recalca el empresario y corredor, indicando que esperan que el evento deportivo siga creciendo en próximas ediciones.

Así, para los futuros runners de la Vig-Bay, Eduardo Vieira, que a sus 72 años ha corrido miles de kilómetros, recomienda a quien quiera iniciarse en este deporte que «lo más importante es sentir la motivación y, a partir de ahí, ir aumentando kilómetros poco a poco y no preocuparse muchos de los tiempos».

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El empresario y runner, fundador de la Vig-Bay, recogió ayer esta Carabela de Oro de manos del alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, en compañía de su familia, y agradeció al Concello dicha distinción. «Es un reconocimiento para compartir con todo el equipo que hay detrás de la Vig-Bay», destacó.

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