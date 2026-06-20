Eduardo Vieira, fundador de la Vig-Bay: «Baiona es el mejor final para una carrera»

El empresario vigués Eduardo Vieira, fundador de la Vig-Bay, tuvo la idea de crear este evento deportivo cuando «correr todavía era cosa de unos pocos». Hoy, 26 años después, calzarse las zapatillas está más de moda que nunca y la Vig-Bay es una cita destaca en el calendario no solo de vigueses y baioneses, sino de toda la comunidad runner, que cada vez es mayor. Por esa idea que nació a partir de ser el propio Vieira un asiduo a correr por la carretera que une Vigo y Baiona, por la que transcurre la Vig-Bay, el Concello de Baiona le hizo entrega ayer de la Carabela de Oro en agradecimiento por haber «proyectado el nombre de Baiona a nivel nacional e internacional».

«El paisaje por el que transcurre la Vig-Bay es espectacular y el final en Baiona es el mejor final que puede tener una carrera», destaca Eduardo Vieira como elemento diferenciador de la Vig-Bay frente a otras media maratones. Sus vistas al Atlántico, además, hacen que correr trascienda de lo meramente deportivo y se convierta en una actividad «espiritual». Y un regalo para la vista.

Con 25 ediciones a sus espaldas, el homenajeado con la Carabela de Oro de Baiona recuerda que la primera edición de la Vig-Bay participaron cerca de 600 personas. La última, celebrada el pasado mes de marzo, reunió a 8.000 atletas. En este sentido, Vieira apunta que correr se ha convertido en un «fenómeno social» y que «las nuevas generaciones socializan más corriendo que saliendo por ahí». «El boom es brutal», recalca el empresario y corredor, indicando que esperan que el evento deportivo siga creciendo en próximas ediciones.

Así, para los futuros runners de la Vig-Bay, Eduardo Vieira, que a sus 72 años ha corrido miles de kilómetros, recomienda a quien quiera iniciarse en este deporte que «lo más importante es sentir la motivación y, a partir de ahí, ir aumentando kilómetros poco a poco y no preocuparse muchos de los tiempos».

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El empresario y runner, fundador de la Vig-Bay, recogió ayer esta Carabela de Oro de manos del alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, en compañía de su familia, y agradeció al Concello dicha distinción. «Es un reconocimiento para compartir con todo el equipo que hay detrás de la Vig-Bay», destacó.