La Fiscalía solicita 13 años de inhabilitación para un exconcejal de Baiona ya condenado

La Fiscalía ha solicitado 13 años de inhabilitación especial para cargos públicos o funciones que supongan intervención en la contratación pública para un exconcejal de Vías y Obras del PSOE en el Ayuntamiento de Baiona que en enero ya aceptó una condena de 9 años de inhabilitación por el mismo delito en relación con otro caso.

El procesado, Óscar Martínez, que formaba parte del Gobierno local de Carlos Gómez Prado (PSOE), está citado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra el próximo martes en una audiencia preliminar que podría acabar con una conformidad o con el señalamiento de un juicio en una fecha posterior.

El escrito de acusación expone que el acusado, en su condición de concejal y con la intención de quebrantar la ley, contrató de forma verbal a una empresa para la ejecución de tres obras por cerca de 35.000 euros y omitió de forma total el procedimiento legal de contratación pública.

Prescindió, según el Ministerio Público, de la formalización del contrato, la tramitación de expedientes, presupuestos, informes técnicos de supervisión y el informe previo sobre la necesidad del encargo. Incluso en uno de los casos se omitió la propuesta y aprobación del gasto.

Debido a estas irregularidades, la Alcaldía denegó el pago de las facturas en su momento.

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La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de prevaricación administrativa continuada.