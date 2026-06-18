Vuelven las visitas guiadas para conocer los curros de Gondomar

Se puede asistir como público y ver cómo los caballos salvajes son conducidos durante la mañana al recinto para ya de tarde proceder a la desparasitación, cortado de crines y marcado a fuego. Otra cosa es entender lo que sucede en el espectáculo etnográfico milenario de los curros, conocer su historia y su función social. El Concello de Gondomar repite este año las visitas guiadas tras el éxito de las organizadas en 2025.

Prepara tres, tantas como curros se celebran en su territorio. La primera tendrá lugar este domingo, 21 de junio, en Morgadáns y los participantes deberán estar a las 10.00 en el punto de encuentro. El 28 de junio tendrá lugar la del curro de San Cibrán y 12 de julio la de O Galiñeiro, ambas con salida a las 11.30.

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Las plazas son limitadas y las personas interesadas pueden solicitar información o inscribirse llamando al 678874985 o a través del correo oficinadeturismo@concellodegondomar.gal.