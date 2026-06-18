Una veintena de colectivos del Val Miñor se unen contra el deterioro del transporte

Las deficiencias en el servicio de autobuses del Val Miñor y el Baixo Miño van en aumento y una veintena de colectivos miñoranos se han unido para combatirlas. Son la Asamblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar (AVTG), la Plataforma Veciñal por un Gondomar con Servizos (PGVS), la Plataforma Transporte Público Digno Val Miñor (TPVM) y la Federación de Anpas do Val Miñor (Favalmi), que engloba a 19 asociaciones de familias de escolares. Creen que ha llegado el momento de movilizarse y este viernes convocan una asamblea a las 20.15 en el CDL de Gondomar, el antiguo colegio público, para analizar la situación y tomar medidas.

Cada vez son más las quejas de personas usuarias por incumplimiento de horarios, por quedarse en tierra en las paradas al pasar los buses cargados de largo o porque no llegan a citas médicas, a clase o al trabajo. El servicio ha empeorado desde que la Xunta se lo adjudicó a la actual concesionaria, Lugove, en diciembre de 2020. Y a las deficiencias que han ido en aumento en los últimos meses se suma ahora la amenaza de huelga por parte de una plantilla en precario cuya situación también influye en la calidad del servicio.

La situación va para largo, tal y como confirma la portavoz de la Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar (AVTG), Manuela Rodríguez, tras una reunión celebrada la semana pasada con representantes de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta para conocer la situación administrativa del servicio.

El Ejecutivo gallego anuló en octubre el contrato con Lugove, cinco años antes de lo previsto, ante la presión social por las carencias del servicio. Pero Lugove continuará prestándolo hasta que las líneas salgan a concurso de nuevo. Por el momento, técnicos autonómicos trabajan en la redacción del anteproyecto de los nuevos pliegos, explica Rodríguez. Cuando estén listos habrá que aprobarlos inicialmente, exponerlos para posibles alegaciones y ratificarlos, trámites que se extenderán al menos un año más, según los cálculos de las entidades que participaron en el encuentro en la Delegación de la Xunta en Vigo.

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Mientras no llegue el momento de de oficializar el futuro contrato, recalca Rodríguez, a Xunta é a responsable do servizo "e ten que facer cumplir as condicións firmadas". De ahí que los colectivos presentes solicitaron que lo haga mientras Lugove preste el servicio. Para la futura concesión reclamaron más frecuencias que garanticen que nadie se quede "tirado" en las paradas, más seguridad en el transporte escolar y que se atienda las reclamaciones de los trabajadores.