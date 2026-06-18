Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año

Nigrán se quedará este verano sin bailar al ritmo de la música de Puerto Rico. Como avanza el diario El Mundo, el Reggaeton Beach Festival cancela todos los festivales programados para este verano.

El 25 y 26 de julio estaba marcado en el calendario de muchos jóvenes de la zona que esperaban volver a pasarlo bien en el mayor festival de reguetón de Europa y uno de los eventos que más público había logrado congregar en los últimos años. Por sus escenarios habían pasado artistas Anuel AA, Myke Towers Chencho Corleone, El Alfa e incluso Bad Bunny en sus primeras ediciones.

Quien entre ahora en la web del festival verá que la venta de entradas está bloqueada, aunque desde las cuentas oficiales del evento todavía no se ha lanzado ningún anuncio a este respectivo.

Según avanza el citado medio, la dirección habría pedido a todos sus proveedores que cancelen los trabajos previstos y le confirma que no se celebrará ninguno de los festivales de este 2026.

Las entradas llevaban meses a la venta para la que hubiera sido la octava gira del festival, planificada para los meses de junio y julio, con siete fechas confirmadas en Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Mallorca, Santander y Nigrán (Pontevedra); ahora, todas canceladas.

Para la tranquilidad de quienes ya tenían su entrada, en la misma noticia se apunta que fuentes cercanas a la empresa ticketera han señalado que es obligatorio devolver el 100% de las entradas. A la espera de una confirmación oficial y pública del RBF, queda por ver cómo y cuándo se producirá esta devolución.

Nueva dirección

En febrero de este año, FARO DE VIGO publicaba que el RBF estrenaba nueva dirección. Entre los nuevos socios se encuentra Cerruti Capital 1881, fondo de inversión con sede en Dubái, VANQUISH Sports & Media Group, conglomerado internacional especializado en el desarrollo y escalado de plataformas culturales, marcas de entretenimiento, activaciones globales y estrategias avanzadas de monetización.

La operación establecía un nuevo marco de liderazgo y control diseñado para evolucionar Reggaeton Beach Festival desde un festival líder en Europa hacia una plataforma global de entretenimiento, integrando eventos en vivo, alianzas de marca, contenidos, propiedad intelectual y experiencias impulsadas por la comunidad en múltiples mercados internacionales. En este proceso, VANQUISH desempeñaría un rol clave en la internacionalización del proyecto, la diversificación de sus líneas de negocio y la construcción de una arquitectura global de marca.

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La hoja de ruta estratégica de esta nueva fase proyectaba: expansión internacional mediante una combinación de licencias y operaciones directas; fortalecimiento del ecosistema global de patrocinadores y alianzas de marca.; desarrollo de activos digitales propios, formatos de contenido y propiedad intelectual y profesionalización de la gobernanza, los datos, la monetización y los procesos operativos. Ahora, queda por ver si la cancelación de este año trunca estos proyectos.