Abre Sin Etiquetas, la cafetería inclusiva del Val Miñor

Mesas colocadas, cafetera lista para empezar, mercancía en su sitio, grifo de cerveza operativo… Todo está a punto en la cafetería Sin Etiquetas para abrir este viernes a las 19.00 en el bajo del Centro da Terceira Idade de A Ramallosa. Es la primera 100% inclusiva de la comarca del Val Miñor, que ofrece una oportunidad de empleo a nueve personas con diversidad funcional.

Muchos nervios en la víspera de la inauguración, sobre todo por parte del personal de apoyo, tres encargadas y otras dos preparadoras laborales. «Hemos trabajado mucho en la formación, pero ahora queda superar el momento clave de atender a la gente de manera real», explica Vanesa Iglesias, psicóloga y responsable del centro especial de empleo del Juan María, la institución de atención integral a la discapacidad de Nigrán que gestiona el negocio en el local municipal.

Los camareros se lo toman con más calma. Llevan toda la vida obligados a superarse a sí mismos y a demostrar sus capacidades diferentes en casa, en el colegio o en el mundo laboral los que ya han tenido la suerte de pasar por algún empleo. «Para mí no es nada nuevo, hice prácticas en el Talaso Atlántico y me gusta mucho la hostelería», comenta Cristian Hernández, vigués de 37 años. Tras once años trabajando en limpieza y jardines, la cafetería de A Ramallosa supone para él «un cambio radical» con el que se muestra «muy ilusionado».

Personal de la nueva cafetería inclusiva Sin Etiquetas ultimando detalles para abrir este viernes. / Alba Villar

Su compañera Paula Silva, vecina de Sabarís de 20 años, también está tranquila ante el nuevo reto. Estudió hostelería y cocina en el centro Manuel Antonio de Vigo y se siente cómoda en la profesión. «Estoy muy contenta porque conseguiré ahorrar para sacarme el carné de conducir», indica. El mismo destino tendrá el sueldo de Iago Fernández Barbosa, baionés de 18 años que accede a su primer empleo. «Podré tener un dinero para ser un poco independiente», explica. Los anhelos son los mismos que los de cualquier otro joven de su edad, pero alcanzarlos es mucho más difícil en su caso.

En España, tan solo consiguen acceder al mercado de trabajo un 28,9% de las personas con discapacidad. De ahí que surjan centros especiales de empleo como el del Juan María para fomentar la integración laboral del colectivo, que lleva ya una década de actividad y ha conseguido decenas de contratos, 31 activos en la actualidad en tareas de limpieza, jardinería y gestión del parking municipal de A Ramallosa.

El Concello de Nigrán es su mayor fuente de puestos de trabajo con los servicios de cuidado de jardines, plazas de conserjería en colegios que vencen ahora al finalizar el curso, el mencionado aparcamiento subterráneo y ahora la cafetería. El gobierno local decidió hace apenas un año dar un giro a la concesión administrativa de explotación del bar del Centro da Terceira Idade y convertirlo en un proyecto de integración laboral, en el marco de su programa «Un Nigrán para todos», nacido hace diez años para favorecer la accesibilidad física, sensorial y cognitiva en todos los ámbitos en el municipio. De manera que, a la hora de licitar la explotación del negocio, promovió un concurso público reservado únicamente a entidades que trabajan por la inclusión. El alcalde, Juan González, se muestra «moi orgulloso de que o Concello de Nigrán sexa un exemplo de políticas de inclusión».

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El resultado de todo ese trabajo conjunto del Ayuntamiento y el centro Juan María es un nuevo espacio hostelero con una gran terraza al pie de A Foz y del parque de A Ramallosa que abrirá de 9.30 a 22.00. Un espacio en el que «queremos que quienes entren encuentren mucho más que una cafetería. Descubrirán un espacio donde las personas son valoradas por sus capacidades, su talento y su aportación a la comunidad», recalcan desde Juan María Empleo.