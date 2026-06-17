Baiona suma garantías de salida laboral a su FP

Todavía no han empezado las clases y ya hay empresas interesadas en los futuros profesionales de los cuidados que saldrán dentro de dos años del IES Primeiro de Marzo de Baiona. El centro incorpora el próximo curso el Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia y lo hará con salida laboral prácticamente garantizada. Así lo asegura el jefe del Departamento de Formación Profesional del instituto, Manoel Ucha, que ha tenido que pedir paciencia a entidades del sector que ya han contactado para ofertar prácticas laborales.

Serán 25 plazas las disponibles y el plazo para reservarlas está abierto hasta el día 30 a las 13.00. La oficina del centro ya ha formalizado alguna solicitud aunque no es posible conocer la demanda exacta porque también es posible tramitarlas vía telemática. El responsable de la FP baionesa espera que se cubran todas después de remitir la información sobre el ciclo a todos los colegios con ESO del entorno. El nuevo ciclo será además el único 100% público del sur de la provincia. Solo puede cursarse en otros seis institutos pontevedreses: en Vigo, Pontevedra, Mos, Chapela (Redondela), Vilagarcía y Vila de Cruces.

Charla sobre la oferta de FP impartida ayer en el IES Primeiro de Marzo al alumnado que ha finalizado la ESO. / IES 1º de Marzo

En dos cursos, el alumnado estará listo para trabajar en residencias de la tercera edad, centros de día, entidades de atención a las personas con discapacidad y servicios de ayuda en el hogar, con gran demanda de empleo en la actualidad.

Hace ya una década que el IES Primeiro de Marzo demanda esta formación para completar el itinerario de la Formación Profesional. «Temos a FP Básica de Actividades Domésticas e Limpeza de Edificios e o Ciclo Superior de Animación Sociocultural e Turística e faltábanos un ciclo medio», explica Ucha.

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Las posibilidades de inserción laboral al salir del instituto baionés aumentarán por partida doble, ya que el próximo curso su ciclo de animación sociocultural pasa a ser de formación dual intensiva, es decir, con prácticas remuneradas. El alumnado percibirá la mitad del salario establecido en el convenio de la empresa que lo tutorice o la mitad del salario mínimo interprofesional en caso de que no disponga de convenio.