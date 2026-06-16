Multas de hasta 45.000 euros en Nigrán por vertidos ilegales de basura

Las siete parroquias de Nigrán han registrado un repunte de los vertidos incontrolados de basura de diversa tipología y el Concello pondrá en marcha una campaña especial para combatir este tipo de infracciones. Agentes de la Policía Local patrullarán con especial control sobre los puntos calientes habituales de este tipo de depósitos ilegales de residuos con el objetivo de pillar infraganti a sus responsables y proceder así a su denuncia y posterior sanción. Las multas oscilan entre los 600 y los 45.000 euros según la gravedad de los hechos y si se da reincidencia. Así lo establece la ordenanza municipal de ornato público y convivencia ciudadana o la ley autonómica.

El gobierno municipal ha detectado más de una decena de depósitos no autorizados por todo el territorio municipal, casi todos en puntos donde habitualmente aparecen escombros o basura pese a mostrar señales de advertencia.

«É unha actitude incívica que non ten o máis mínimo sentido porque no Concello de Nigrán temos un punto limpo que incluso recolle restos de xardinería, e un servizo de recollida de enseres voluminosos previa cita, todo gratuitamente», explica el alcalde, Juan González.

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El punto limpio, ubicado en la rúa Camesella, abre de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 y los miércoles también de 16.00 a 19.00. Según recalca el regidor, es el lugar autorizado para dejar escombros, voluminosos o residuos contaminantes como aceites, disolventes, pinturas o radiografías. Asimismo, la concesionaria de la recogida, Prezero, tiene un servicio de recogida de enseres cada 15 días que puede solicitarse llamando al 900700011 o por WhatsApp al 680870527.