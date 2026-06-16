Drones que reconocen personas vigilarán el macrobotellón de San Xoán en Praia América

Ningún infractor o infractora podrá esquivar la multa por realizar agujeros y hogueras a lo largo de Praia América la noche de San Xoán. La Guardia Civil desplegará en la zona al equipo Pegaso con sus drones e incorporará a la vigilancia uno que es capaz de detectar, identificar y localizar personas gracias a la inteligencia artificial. Así lo acordó la junta local de seguridad celebrada este martes para organizar el operativo especial con cerca de 200 efectivos de las fuerzas de seguridad y voluntarios de Protección Civil para mantener a raya el macrobotellón que como cada año se extenderá por el arenal.

Y es que la prohibición de realizar hoyos y fogatas en la playa sigue vigente, pero en esta ocasión el control se intensifica para proteger también las dunas recién recuperadas tras el desastre de la cadena de borrascas del invierno y los captadores de arena colocados para conservarlas. Hace tres años que el Ayuntamiento impide cavar y quemar en la arena, una práctica asociada a la noche de fiesta en la que grupos de jóvenes se construían sus propios asientos excavados para compartir copas al calor del fuego hasta altas horas. El principal arenal nigranés amanecía cada 24 de junio plagado de socavones que según los expertos contribuyen a la degradación del ecosistema costero.

La junta local de seguridad celebrada este martes en el salón de plenos de Nigrán. / /

Representantes de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil han participado en la reunión copresidida por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y el alcalde, Juan González. Se repetirá el dispositivo de vigilancia del año pasado dado el éxito de resultados. Desde primera hora del día 23 se establecerán controles en los accesos a la playa para impedir la entrada con leña, palas y otros utensilios y se denunciará a quienes incumplan estas restricciones. Las multas irán de los 100 a 3.000 euros las más leves, hasta los 200.000 de las catalogadas como graves. «Non se permitirá a entrada con madeira nin con materiais para facer fogueiras ou buratos na area, e os incumprimentos serán sancionados», recalcó Losada.

Desde el aire los drones permitirán supervisar en tiempo real la situación en Praia América y Panxón y detectar la realización de hogueras o agujeros, además de controlar la afluencia.

Se activará además un Puesto de Mando Avanzado, desde el que se coordinarán todos los recursos de seguridad y emergencias desplegados. Guardia Civil de Tráfico, Seprona, Policía Nacional y Autonómica participan en el plan que incluye un hospital de campaña en las pistas deportivas de Gaifar y un punto lila para prevenir y atender posibles casos de violencia sexual contra las mujeres.

Sin basura

La campaña #SanXoanSenLixo regresará a la zona con el reparto de bolsas para residuos en los accesos y patrullas de voluntarios del refugio de animales La Isla de Tali, que recorrerán la playa sensibilizando a los presentes de la necesidad de recoger los desechos que generen.

El alcalde llama a la responsabilidad ciudadana y confía en que «a celebración volva desenvolverse sen incidentes e co mesmo éxito das edicións anteriores».

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El Concello montará las dos grandes hogueras de cada año en Panxón, las únicas permitidas en la playa, y ha autorizado otras 68 a particulares y entidades en otras zonas del municipio.