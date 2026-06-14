Una encuesta ciudadana abre el debate de la vivienda en Baiona

Lleva años, incluso décadas, enquistado en Baiona, por su condición de destino vacacional. El problema de la vivienda ha generado frustración ya en varias generaciones de baioneses que han tenido que marcharse para hacer su proyecto de vida, mientras cientos de pisos pasan el invierno con las persianas bajadas y ha crecido hasta 467 el número de viviendas de uso turístico, según datos del Observatorio da Vivenda de Galicia. Es la otra cara del turismo, que ha disparado los precios en la villa real desde mucho antes de la burbuja inmobiliaria de los dosmil o de las más recientes subidas del coste. Ha sido uno de los principales puntos de debate de las últimas convocatorias electorales y regresará a los programas también en 2027. Pero ¿cómo? ¿Harán promesas los distintos partidos como la de los mil hogares que Almuiña anunciaba poco antes de la anterior cita con las urnas? ¿Se organizarán charlas como las que recientemente promovieron Movemento Sumar Galicia en el municipio vecino de Nigrán o el PSdeG en la villa? Movemento Veciñal (MOVE) Baiona trata de que las distintas propuestas en torno a un asunto tan primordial como este se realicen «coa seriedade que precisan», explica su presidente, Rafael Lores. Y para ello pondrá en marcha esta semana una encuesta vecinal «online» que permita realizar un estudio «detallado e rigoroso para coñecer as causas do problema polo miúdo da maneira máis obxectiva», subraya.

La población podrá contestar la batería de preguntas formuladas bajo el criterio de expertos en estadística que se integran en la directiva de la asociación a través de las redes sociales. El formulario se pondrá a disposición de la ciudadanía en los próximos días y garantizará el anonimato.

Quien desee participar en esta iniciativa vecinal, pensada para realizar un completo informe que desgrane el problema de la vivienda en Baiona dirigido a administraciones y formaciones políticas, deberá indicar la parroquia a la que pertenece con la finalidad de «analizar o problema segundo as características do territorio, non ocorre o mesmo no centro urbano ca en Belesar, por exemplo», apunta Lores. La franja de edad y el número de residentes en cada hogar también son ítems importantes para realizar esta radiografía del problema que aparecen en la lista de preguntas.

El formulario se dirige tanto a demandantes de vivienda como a propietarios y uno de los puntos invita a aclarar esta cuestión. «Son esenciais todos os puntos de vista, o dos que precisan vivenda e os que a teñen para vivir ou alugar, veciños somos todos, non os fondos de inversión», deja claro el portavoz de MOVE.

El porcentaje de ingresos dedicados a la vivienda, los obstáculos que se encuentran en el municipio para encontrarla, el estado de los pisos, las causas de la escasez, las estrategias más adecuadas para resolver el problema, la situación de las ayudas públicas son algunas de las cuestiones que plantea el formulario, además de pedir opinión sobre distintas propuestas de medidas. Entre ellas, ayudas a la compra o al alquiler, promoción pública, seguros de impago, bonificaciones fiscales para los arrendadores.

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De las respuestas saldrán datos a tener en cuenta a la hora de buscar soluciones y el informe final será presentado públicamente para «que toda a veciñanza coñeza os datos reais» y para que «as institucións, gobernantes ou partidos que teñen a posibilidade de aportar solucións o fagan con coñecemento de causa».