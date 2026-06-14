Mercedes Peón conquista Gondomar
La artista repasa sus 26 años de trayectoria en la vanguardia de la música tradicional en la Festa Raxada
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Gondomar
Su fusión de tradición y vanguardia jamás deja indiferente y Mercedes Peón volvió a sorprender ayer en el festival Festa Raxada de Couso, en Gondomar, con su repaso a 26 años de trayectoria sobre los escenarios.
Cientos de personas disfrutaron de sus espectáculo vespertino en el marco de la primera edición de un certamen que trae tres días de música y actividades culturales de forma autogestionada, sin apoyo institucional, y que ha llegado para quedarse en la agenda cultural miñorana de la mano de la cooperativa Casa das Redes y la comunidad de montes a parroquia gondomareña.
El programa culmina hoy con las actuaciones de Gaiteiros de Couso, Geles Alva y Baiona Bay.
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