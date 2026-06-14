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Mercedes Peón conquista Gondomar

La artista repasa sus 26 años de trayectoria en la vanguardia de la música tradicional en la Festa Raxada

La artista Mercedes Peón, ayer, en el concierto de Festa Raxada , en Couso, Gondomar.

La artista Mercedes Peón, ayer, en el concierto de Festa Raxada , en Couso, Gondomar. / | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

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Neli Pillado

Gondomar

Su fusión de tradición y vanguardia jamás deja indiferente y Mercedes Peón volvió a sorprender ayer en el festival Festa Raxada de Couso, en Gondomar, con su repaso a 26 años de trayectoria sobre los escenarios.

Cientos de personas disfrutaron de sus espectáculo vespertino en el marco de la primera edición de un certamen que trae tres días de música y actividades culturales de forma autogestionada, sin apoyo institucional, y que ha llegado para quedarse en la agenda cultural miñorana de la mano de la cooperativa Casa das Redes y la comunidad de montes a parroquia gondomareña.

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Público asistente al concierto de Peón.

Público asistente al concierto de Peón. / Pablo Hernández Gamarra

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