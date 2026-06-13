Patos muestra al mundo el potencial del surf como terapia

No solo es un deporte alrededor del que se crea comunidad, como demuestra cada día la familia del surf en Patos. Subirse a las olas puede transformar vidas. En ello se empeña el Quenlla Clube, el único de Galicia dedicado a encaramar a la tabla a personas con diversidad funcional. Ha convertido a la playa nigranesa en la capital gallega del surf adaptado con la organización de los campeonatos de España y de Europa y ahora quiere explorar el potencial de la actividad acuática como terapia y herramienta de inclusión. Esta semana recibe a expertos en discapacidad de toda Europa para compartir experiencias y madurar ideas en busca de mejoras en ese campo.

Se trata de un seminario participativo titulado «Ride the inclusion wave» («Sube a la ola de la incusión») en el que colabora el Concello de Nigrán. En sus sesiones, repartidas en las propias instalaciones del club y la Residencia de Tempo Libre de la Xunta, participan trabajadores sociales, educadores, psicólogos, deportistas, cineastas incluso, y profesionales comprometidos en hacer que el deporte sea más accesible, inclusivo y significativo.

Y es que «el surf es más que un deporte», explica Luis Pena, director del Quenlla Clube. «Es una experiencia transformadora, donde la conexión con el agua crea un entorno seguro, sensorial y empoderador. Para muchas personas con diferentes capacidades o problemas de salud, significa abrir nuevos caminos cara a la confianza, la autonomía y la participación social», subraya el también monitor de la actividad.

A su juicio, este tipo de encuentros son «muy importantes» para seguir profesionalizándose conjuntamente y mejorando. No solo en el ámbito del surf, sino que estas jornadas «buscan formar a todo tipo de profesionales que trabajan en cualquier ámbito de la inclusión. «Compartir experiencias y diferentes puntos de vista, sin duda, ayuda a mejorar», recalca.

Este seminario de Patos surge después de que el club local fuese invitado por la asociación francesa Ride in 971 a participar en abril en Guadalupe -territorio galo en el Caribe- en un seminario especializado en surf e inclusión y enmarcado en el programa europeo Erasmus+.

La entidad que dirige Luis Pena organizó el año pasado además, con el apoyo del Ayuntamiento, el Campeonato de Europa de Surf Adaptado con 70 deportistas representantes delas diez mejores selecciones del continente. Una competición que llegó al municipio tras haber sido sede durante cuatro años consecutivos del campeonato de España.

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«Todos estes eventos fan que Patos, a día de hoxe, sexa un referente mundial en canto ao surf inclusivo e, por descontado, desde o Concello de Nigrán seguiremos traballando neste sentido coa gran vantaxe de contar como asesores con profesionais como Luis Pena e a Asociación de Escolas de Surf de Patos e a Federación», indica el alcalde, Juan González.