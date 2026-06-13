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Manifesto Miñor reclama un plan de desbroces en Gondomar

Pide que se dé prioridad a aquellos viales con mayor tránsito y donde los peatones "se xogan a vida" cada vez que caminan por sus barrios

Vial invadido por la maleza en Piquetes, Mañufe.

Vial invadido por la maleza en Piquetes, Mañufe. / MM

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Neli Pillado

Gondomar

Tras recibir numerosas quejas vecinales y comprobar «in situ» la situación de viales públicos invadidos, Manifesto Miñor ha presentado un escrito al Concello en el que reclama un plan de desbroces para atajar «a situación de perigo que supoñen as beirarrúas cheas de maleza».

La formación propone que se dé prioridad a aquellos viales con mayor tránsito y por los que caminan los peatones hacia sus barrios y viviendas y que «por mor da maleza xóganse a vida cada vez que camiñan polas beiravías».

«Este é o caso, por exemplo, das estradas que van ás Rasas, en Gondomar, ou a Piquetes, en Mañufe. No entanto, non é suficiente e demandamos novamente a elaboración do devandito plan de desbroces coa máxima dilixencia para evitar riscos innecesarios», destaca su portavoz, Antonio Araúxo.

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Recuerda que la situación se repite cada año. «Somos conscientes da infinidade de camiños e vías municipais que o Concello ten que atender, mais entendemos que ben se podería avanzar na solución do problema con antelación, por ser precisamente unha cuestión repetitiva e previsible», añade.

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