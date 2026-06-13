Dro, Pedro Villar, Jonathan Giráldez y Nayr Cortegoso, mejores deportistas de Nigrán

«Los Pedros» han repetido este sábado como mejores deportistas masculinos en la lista de premiados de la Gala do Deporte de Nigrán, esta vez con Dro (Pedro Fernández) como vigente campeón de Europa en las filas del Paris Saint Germain y Pedro Villar en las del Barça Juvenil y Barça Athletic. Los dos futbolistas locales que dejaron atrás al ED Val Miñor en 2022 para entrar en la Masía compartieron el reconocimiento con Jonathan Giráldez, anterior entrenador del Barça femenino que ha fichado por el Olympique de Lyon femenino. El galardón se extiende también a otro futbolista nigranés de primer nivel, porque en el ADN del portero internacional del Mallorca Leo román también hai sangre nigranes, ya que supadre emigró de joven al archipiélago balear.

La atleta del Celta Nayr Cortegoso recogió el galardón a la mejor deportista femenina. Campeona gallega sub-23 en salto de longitud y subcampeona en 60 metros lisos en la misma categoría, la deportista encadena desde los 14 años un palmarés brillante. Otra atleta, Gabriela Bouzada, se llevó el premio a la mejor promesa tras alcalzar el oro en el Campeonato de España sub-16 de lanzamiento de jabalina.

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Durante el acto se repartieron medio centenar d e premios entre deportistas, entidades y torneos en disciplinas como baloncesto, ajedrez, bolos celtas, surf, equitación, petanca, ciclismo, patinaje, gimnasia rítmica y acrobática, toda ellas con clubes con sede en Nigrán.