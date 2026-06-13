Buceadores voluntarios convocados por Afundación retiran más de una tonelada de basura marina de los fondos de Baiona

Los fondos marinos de las playas de A Barbeira y Ribeira y del espigón DOCA, en Baiona, tienen hoy una tonelada de basura marina menos tras la jornada de voluntariado medioambiental desarrollada en el marco de PLANCTON, el Plan de Conservación Territorial impulsado por la Obra Social de ABANCA.

La iniciativa movilizó durante toda la mañana a buceadores de la Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona, de los clubes de buceo Club Subacuático Pérez-Sub, Club Terra dos Mares, La.D.C. Raspa, Club Neptuno de las Rías Baixas y Club Ugari Sub de Vizcaya y de la Asociación Galega de Pescadores Submarinos Responsables (AGPESUR), que realizaron sucesivas inmersiones para localizar y extraer residuos acumulados en el medio marino.

La actuación permitió recuperar distintos objetos, muchos de ellos aparejos de pesca extraviados durante su ejercicio, como nasas, cabos, anclas, neumáticos empleados como defensas y otros útiles relacionados con el sector pesquero. Los buceadores encontraron también, como es frecuente en este tipo de acciones, distintos residuos relacionados con la vida cotidiana y las actividades de ocio, entre ellos envases, botes, botellas, un retrete y otra serie de objetos plásticos altamente contaminantes para los ecosistemas submarinos.

Mientras los equipos de buceo trabajaban en los hondos, el voluntariado convocado por ABANCA y Afundación se encargó de las tareas de apoyo en tierra, colaborando en la recepción, clasificación y pesaje de los materiales retirados del mar a lo largo de la jornada.

162 toneladas de basura menos

Con esta nueva actuación, PLANCTON continúa ampliando sus resultados y alcanza casi las 162 toneladas de basura marina extraídas en el conjunto de actuaciones desarrolladas hasta ahora en bancos marisqueros, arenales y otros espacios costeros de Galicia, desde el inicio del proyecto en 2021.

La jornada contó también con la implicación de numerosas entidades y organizaciones que hicieron posible el desarrollo de la actividad. Entre ellas, el Concello de Baiona, que asumirá la gestión final de los residuos retirados del medio marino; el Club de Yates Monte Real; la Federación Galega de Actividades Subacuáticas; ABANCA y su Obra Social, promotora del proyecto PLANCTON.

La colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y deportivas, colectivos vinculados al mar y personas voluntarias volvió a demostrar el valor del trabajo conjunto a la hora de afrontar los retos ambientales que afectan al litoral gallego. Gracias a esta actuación fue posible retirar de los fondos marinos numerosos residuos que suponían una amenaza para la fauna y la flora del entorno, contribuyendo a la mejora del estado de conservación de la costa de Baiona y reforzando la sensibilización ciudadana alrededor de la protección de los ecosistemas marinos.

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Esta nueva intervención ejemplifica los principios que inspiran el proyecto PLANCTON, en palabras de sus oragnizadores, «basado en la suma de esfuerzos para avanzar hacia una mayor conservación del patrimonio natural gallego». Un compromiso que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente con el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), el ODS 14 (Vida submarina) y el ODS 13 (Acción por el clima), convirtiendo cada actuación en un paso más hacia un litoral más limpio, saludable y resiliente.