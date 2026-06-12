El festival Sons do Casco despliega 15 conciertos por 9 escenarios en Baiona

Baiona propone un fin de semana cargado de música y callejeo con una de citas más emblemáticas de su agenda cultural. El festival Sons do Casto regresa a la zona monumental por décimo primera vez con un total de 15 conciertos localizados en nueve puntos de la localidad desde las 12.00 hasta las 22.00 de mañana sábado 13 y el domingo 14 de junio.

La ruta musical, que sirve de antesala de la programación cultural del verano en la villa real, adquiere imagen de marca en esta ocasión con un pulpo como señal de identidad, cuyos tentáculos simbolizan la extensión de la actividad por los espacios urbanos baioneses. Lo llevarán en camisetas los músicos y camareros y los espectadores que lo deseen.

Actuarán grupos y artistas de diversos estilos musicales, desde pop-rock nacional e internacional, indie, música latina, versiones actuales y clásicos populares, tributos, country, blues, reggae, flamenco y rumba folk. Todos ellos de la comarca miñorana y su entorno. Son Los atómicos, Dieguitos y Mafaldas, Pablo Alonso, Mettro Pop Rock, Betozz, Sin reserva acústico, BRAAVA!, A Polémica banda dos Bechuchos, Biversión, El hechizo de Nora, Pop Rock & Café con leche, BN Branco e Negro, Mondieu y Los del Barro.

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Las actuaciones tendrán lugar en la alameda de Carabela Pinta, en las plazas Pai Fernando y Pedro de Castro, las calles Diego Carmona, Lorenzo de la Carrera, Ventura Misa, San Xoán, Fonte de Zeta y los Jardines de la Casa da Navegación.