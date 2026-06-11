Tres grupos estudiantís actúan no Laxefest de Gondomar
O festival do IES Auga da Laxe regresa mañá venres á Praza Rosalía de Castro a partires das 22.00
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Gondomar
A Praza Rosalía de Castro de Gondomar acolle mañá venres 12 de xuño ás 22.00 horas a sexta edición do Laxefest, o festival organizado polo IES Auga da Laxe en colaboración co Concello de Gondomar.
Actuarán os grupos dos obradoiros de música do centro: Lienzo sobre óleo, Sexteto Sempronio e Nada, formados por alumnado e exalumnado. A actividade está aberta a toda a cidadanía.
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