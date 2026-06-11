Alba Villar

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El mural más grande de España, en Baiona

La artista representa en el espigón de Baiona a su madre con una redeira y pinta a su padre, ya fallecido, a bordo de su barco, el «Zulemita» y refleja el alma marinera de Baiona en 1.400 metros cuadrados de muralla. Un gran lienzo que recoge «las vivencias, anhelos y deseos de los vecinos de Baiona», tal y como recoge la placa conmemorativa descubierta por ella misma y el alcalde, Jesús. Vázquez Almuiña. Más información