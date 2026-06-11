Lula Goce inaugura el mural más grande de España en Baiona: «Es un homenaje a mi familia y a la gente del mar, un trabajo tan poco reconocido y que tanto nos define»

«Abrumadísima». Lula Goce presentaba casi «sin palabras» su gran obra cumbre, el mural más grande de España, este jueves en el espigón de A Doca, en Baiona. El alma marinera de Baiona en 1.400 metros cuadrados de murallón de uno de los espacios de encuentro más emblemáticos de la real villa. Un gran lienzo que recoge «las vivencias, anhelos y deseos de los vecinos de Baiona», tal y como recoge la placa conmemorativa descubierta por ella misma y el alcalde, Jesús. Vázquez Almuiña. «Es un homenaje a mi familia, a mi madre que está aquí conmigo y a mi padre, que ya no está, que dieron su vida y con mucho trabajo consiguieron que yo pueda estar aquí hoy, y a la gente del mar, un trabajo tan poco reconocido y que tanto nos define», dijo durante el acto al que han asistido la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el conselleiro de Cultura, José López Campos, entre otros representantes de la Xunta, además de la directora general de la Fundación Sabadell -mecenas del proyecto-, Sonia Mulero, y el director general del Banco Sabadell Gallego, Pablo Junceda, además del presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana.

La gran artista internacional que ha pintado murales en capitales de todo el mundo vuelve a sus orígenes en este proyecto que ha calificado como el de su vida y en el que asegura haberse dejado «el alma».

La esencia marinera de Baiona protagoniza la propuesta en la que una redeira que representa a su madre y a tantas mujeres que fueron clave en la pesca durante siglos y un marinero reparando una nasa son los protagonistas. Una niña y un niño duermen cerca al arrullo de las olas y sueñan con un paisaje submarino en el que se mezclan peces tan característicos de la localidad como las zapatas o sanmartiños con aves como los «chímpate josés», como llaman a los cormoranes en el municipio, con seres mitológicos como una sirena a lomos de un dragón o numerosas plantas subacuáticas, estrellas de mar, corales y un sinfín de motivos marinos para contemplar durante un paso de 343 metros que mide A Doca.

La artista explicó muchos de ellos a vecinas y allegados que la acompañaron durante el recorrido posterior al acto oficial que inauguró la gran pintura financiada por la Fundación Banco Sabadell y promovida por el Concello de Baiona y Portos de Galicia. El propio hijo de la artista y una compañera del colegio de Fontes-Baíña intervinieron el emotivo evento con unas palabras de agradecimiento a las entidades que les permitieron participar en el proceso creativo.

Y es que esta obra de arte se planteó de manera colectiva, con la finalidad de que pasase a formar parte de la identidad de las baionesas y los baioneses. La cooperativa de gestión cultural Zemos98 trabajó con un total de 230 personas de entre 10 y 90 años para recoger sus sensaciones alrededor de A Doca y realizó un completo informe que ayudaría a inspirarse a Lula, aunque ella misma forme parte de esa comunidad que tanto ha vivido en el malecón construido en los años cuarenta del pasado siglo para aportar más abrigo a la bahía, que históricamente ha sido siempre refugio de navegantes.

Alba Villar

El mural de A Doca ha transformado "un lienzo físico de hormigón en un lienzo emocional, tejido de ideas, sueños y aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas de Baiona", destacó Pablo Junceda, director del Banco Sabadell Gallego en su intervención. "Es una celebración de Baiona y de su capacidad de construir juntos", manifestó.

De «proxecto titánico» calificó el conselleiro López Campos esta gran obra, elaborada «por unha das máis importantes artistas de Galicia na actualidade». El titular de Cultura de la Xunta cree que se trata de un «orgullo para toda Galicia, un elemento fundamental da marca Galicia Calidade»