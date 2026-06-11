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Comezan tres días de Festa Raxada en Gondomar con buses lanzadeira

High Paw sustitúe a Dakídarría por accidente e actúan tamén mañá venres Os Pataghulhos, Antimums, Seitura e The Gotxos Party

Mercedes Peón é o plato forte do sábado e toca ás 19.00

Mercedes Peón, en concerto.

Mercedes Peón, en concerto. / Julio Santos Álvarez

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Neli Pillado

Gondomar

A Festa Raxada de Couso, en Gondomar, comeza mañá venres con 72 horas de cultura galega por diante en diversos puntos da parroquia e un servizo de buses lanzadeira desde o centro de Gondomar, cuxos horarios se poden consultar no Instagram do festival.

Tras cancelarse o concerto de Dakídarría por accidente, a xornada arrincará ás 20.30 con actuacións de Os Pataghulhos, Antimums, High Paw, Seitura e The Gotxos Party no campo de fútbol. O sábado será a quenda de Mercedes Peón, que abre as actuacións ás 19.00, seguida de Brassica Rapa, Netta Ruffina, Sun Iou, Xente Tóxica e DJ Rapante.

Entre concertos, o público poderá desfrutar de restaurante e ultramarinos para colaborar coa financiación do evento, que organiza a cooperativa Casa das Redes en colaboración coa comunidade de montes da parroquia, da zona de baño que os comuneiros teñen nunha antiga presa de regadío ou camping.

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Haberá tambén actividades infantís, cabaret no Bosque da Lingua e rutas polo monte.

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