Nigrán dotará de aceras y más aparcamiento la calle Rubido de A Ramallosa
Las obras, financiadas por la Deputación con 230.000 euros, habilitarán desagües y mejoras en el saneamiento
La deteriorada calle Rubido del centro urbano de A Ramallosa se someterá próximamente a una reforma integral que la dote de aceras y mejore su sistema de drenaje para evitar vertidos. La junta de gobierno de la Deputación de Pontevedra aprobará este viernes una subvención de 230.000 euros con cargo al Plan +Provincia 2026-2027 para llevar a cabo los trabajos.
El objetivo es renovar un vial que se encuentra en muy mal estado de conservación y carece de espacios para los viandantes, de manera que se renovará el pavimento y se reordenará el tráfico para poder habilitar las aceras e incluso plazas de aparcamiento en los tramos más anchos. Las obras se aprovecharán para resolver los problemas de drenaje del entorno, especialmente en Romana Alta y Damas Apostólicas, instalando una red separativa de pluviales y fecales.
El alcalde, Juan González, y el diputado provincia y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, visitaron este miércoles el vial.
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