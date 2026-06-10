Baiona prepara un plan especial de seguridad para las noches de verano

Para mantener a raya los temidos botellones que durante recientes veranos llevaron vandalismo y altercados, especialmente las noches de fiestas y fines de semana, Baiona repite dispositivo especial de seguridad. Guardia Civil y Policía Local colaborarán activamente en las patrullas nocturnas en las fechas señaladas y sumarán efectivos procedentes de otros municipios. Así lo ha acordado esta mañana la junta local de seguridad, presidida por el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

Representantes de la Guardia Civil, tanto de Seguridad Ciudadana como de Tráfico, participaron en el encuentro, al igual que de la Policía Local baionesa. A la espera de que el programa cultural del Concello para el período estival, el Baiverán, esté listo y de que se incorporen ocho auxiliares de Policía al servicio municipal, los dos cuerpos se coordinan para organizar esos operativos especiales de las fiestas del Carmen, las de A Anunciada o las de Santa Cristina en Sabarís.

Losada destacó la importancia de esta colaboración para dar respuesta al aumento de la demanda asistencial que requiere la llegada de miles de visitantes durante la temporada veraniega. «A colaboración entre a Garda Civil e a Policía Local é máxima e permite afrontar con garantías os desafíos que presenta un municipio cunha importante actividade turística como Baiona», dijo.

Delincuencia y siniestralidad

La reunión sirvió para analizar los datos de criminalidad, por debajo de la media provincial, al igual que los de violencia de género, según subrayó el subdelegado. En el ámbito de la seguridad vial, también reflejan una baja siniestralidad en el municipio, con solo 3 personas heridas leves en la carretera en el último año.

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Unos datos que «demuestran que Baiona es un municipio seguro», manifestó por su parte el alcalde.