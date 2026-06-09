Una nueva ONG de ayuda a Gaza se instala en Nigrán

Es conocido que Nigrán es un municipio sensibilizado con la causa palestina. Desde que Israel intensificó el genocidio, cuelga una pancarta en el balcón de la casa consistorial, se han repartido vinilos entre el comercio o se han organizado exposiciones solidarias, albergado congresos centrados en ello como el de los docentes gallegos... A toda esa labor se suma ahora la ONG Manos para el Mundo que acaba de instalarse en el municipio y que se estrena con una comida solidaria este sábado organizada con la finalidad de recaudar fondos para el hospital Al-Awda en Jabalia, el único del norte de Gaza, que fue bombardeado por Israel en 2003 y que sufre un constante asedio desde entonces. «Ahora es una carpa nada más», explica Miriam Andaloro, secretaria de la entidad.

El acto tendrá lugar en el centro cultural de Camos y arrancará a las 11.30 con retos deportivos y actividades para todas las edades. Peter Punk actuará a las 13.00 y a las 14.00 dará comienzo el almuerzo a base de churrrasco, criollo, cachelos pan y bebida por 20 euros cada adulto y 13 por niño hasta 10 años. Las personas interesadas en participar pueden realizar su reserva hasta este jueves, día 10, por bizum al 660557444 con el concepto Evento Palestina. Quien desee realizar una aportación sin acudir puede acudir a la fila cero a través de la cuenta bancaria ES33 0049 2509 3521 1414 3498.

Al encuentro asistirán dos periodistas palestinos, los hermanos Jamil El Sadi y Karim El Sadi, residentes en Italia en la actualidad y dos de los siete integrantes gallegos de la Global Sumud Flotilla, interceptada en mayo por las fuerzas armadas israelís, los sanitarios vigueses Xurxo Porrit y Ana Fuentes, que comprobaron in situ la situación desesperada del centro hospitalario al que se dirigirá la ayuda.

«Estamos hablando de que no es un hospital como tal, está en completa ruina, sin agua y luz y operando sin analgesia, a lo que se puede aspirar es a crear un quirófano de campaña, aséptico, donde se pueda intervenir en condiciones higiénicas», explica Porrit sobre el hospital en ruinas que acoge a 59 personas en su interior entre pacientes y personal médico.

El activista incide en la «violación sin límite de los derechos humanos» que Israel comete en Palestina, principal motivo de lucha de Manos para el mundo, señala Andaloro. Aunque nació hace veintitrés años en Santiago y realizó proyectos de apoyo a comunidades indígenas de América del Sur y África, la entidad se mantuvo en stand by durante unos años hasta que resurgió y se trasladó a Nigrán este invierno. Su objetivo es colaborar con personas desfavorecidas sin fronteras, pero «ahora que los ojos están puestos en otros lugares es más necesario que nunca seguir visibilizando la terrible situación palestina», argumenta su secretaria.

«La finalidad del evento es recaudar fondos pero sobre todo que se hable de Palestina, de lo que está pasando, que la violación de los derechos humanos es insoportable, que viven entre ruinas, que hay un montón de gente desaparecida...», reivindica.

El alcalde agradece la labor de la organización y «que escolleran Nigrán para celebrar este acto». «Cada gran de area suma nesta loita e estamos orgullosos de situarnos no lado correcto da historia», apunta.