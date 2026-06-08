El nuevo mural de Lula Goce en Baiona se inaugura este jueves
La artista ultima los detalles de su homenaje a la gente del mar en su localidad natal en la obra artística más grande de España
Casi todo está listo en Baiona para el gran día de la inauguración del mural que su artista más internacional, Lula Goce, ultima en A Doca, el espigón que se construyó como dique de abrigo hace ocho décadas y que ha acabado convirtiéndose también en espacio de encuentro. Será este jueves, día 11, a las 12.30.
La población baionesa podrá disfrutar ya de cerca del homenaje a la gente del mar, su gente, que la muralista ha querido plasmar sobre los 343 metros longitudinales de murallón, más de 1.400 metros cuadrados que convierten la pieza en la obra artística más grande de España.
Tras poco más de un mes de trabajo intensivo, la artista finaliza el que ha calificado como el proyecto de su vida, ideado tras un proceso participativo en el que numerosos colectivos y personas a título particular han aportado sus impresiones sobre este lugar que acoge a bañistas, pescadores deportivos, viandantes, deportistas y a cualquiera que desee desconectar un rato del estrés cotidiano.
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