Nigrán aprobará el PXOM el 1 de julio después de dieciocho años de trámites

El 1 de julio será una fecha histórica en Nigrán. Esa tarde, todavía está por definir la hora exacta, tendrá lugar el pleno más importante de la década, el que aprobará de manera provisional el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El municipio dará un paso clave para disponer al fin de un proyecto urbanístico que sustituya a las más que obsoletas normas subsidiarias del año 1991. A continuación, la Xunta tendrá 3 meses para dar luz verde o no al documento en el que el Concello trabaja desde hace 18 años. El gobierno municipal espera que lo haga en plazo para que la nueva normativa urbanística entre en vigor este mismo año, ya que la Consellería de Medio Ambiente lo declaró «viable» en 2023 y, desde entonces, el equipo redactor y los técnicos municipales han incorporado todas las sugerencias y correcciones que el departamento autonómico aportaba en su informe.

Son 18 años los que ha cumplido el PXOM de Nigrán y por su tramitación han pasado tres gobiernos. El del PSOE del exalcalde Efrén Juanes, con el actual regidor como edil de Urbanismo, contrató la redacción en 2008, dos años después del grave conflicto que abrieron sus antecesores del bipartito PP-PINN con aquel intento de aprobación inicial de un plan bajo sospecha que incidía en el desarrollo del litoral sin crecimiento en las parroquias interiores.

"El plan reserva un 40% de vivienda protegida en los nuevos desarrollos urbanos"

El siguiente gobierno del PP, encabezado por el exregidor Alberto Valverde, logró aprobarlo de manera inicial en 2013. Aunque también hubo protestas vecinales en los exteriores de la casa consistorial y el equipo de gobierno tuvo que salir por el garaje, la tensión no pasó de los gritos y las bocinas.

Dos años más tarde, González recuperaba la Alcaldía para el PSOE y retomaba unos trámites que parecían infinitos. Se ha necesitado una década, destaca el alcalde actual, para conseguir la totalidad de los 26 informes sectoriales favorables. «O máis complicado o da Axencia Galega de Infraestruturas, por ter eliminado este goberno o vial que tronzaba Nigrán desde A Xunqueira ata Saiáns ou por ter equilibrado a desigualdade entre costa e parroquias».

Noticia histórica

Que al fin vaya a aprobarse, con la mayoría absoluta de los once de diecisiete ediles del PSOE, «é unha noticia histórica para o municipio, moi agardada por toda a veciñanza porque, sen dúbida, implica unha garantía de futuro», recalca González, que incide en el 40% de vivienda protegida que se reserva en los nuevos desarrollos urbanos. «Nigrán será un dos poucos municipios de Galicia en contar cun documento urbanístico aprobado e adaptado ao século XXI, e isto é o froito da cautela e o consenso entre as dúas administracións implicadas, Xunta e Concello», apunta.

El PXOM se colgará en la web municipal días antes del pleno y se llevará en copia física a cada entidad vecinal, además de convocarse el Consello Sectorial de Urbanismo para mostrarlo. En este sentido, el alcalde afirma que «non hai ninguna sorpresa porque xa foi sometido a información pública e alegacións e presentado no 2023 en cada parroquia. Agora simplemente está actualizado con todas as correccións da Xunta».

El nuevo ordenamiento prevé un total de 5.758 viviendas nuevas a quince años vista, cifra que podría derivar en una oferta real de 3.988, que coincidía con la demanda previsible de cara al horizonte 2039, indica González. Reserva 403.186 metros cuadrados de zonas verdes y 277.034 metros cuadrados para equipamientos.

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Los ciudadanos formularon 405 sugerencias al avance y 1.397 alegaciones al documento aprobado inicialmente, respondidas una a una. González insiste en que será un PXOM fiel al lema «Nigrán, equilibrio natural», que «protexe o patrimonio natural apostando por un crecemento sostible que preserve a nosa esencia ao tempo que lle outorga á veciñanza unha garantía de futuro».