Evacúan en helicóptero a un escalador inconsciente tras caer desde 12 metros de altura en el Galiñeiro

Un escalador se precipitó este mediodía de domingo desde una altura de 12 metros en el Monte Galiñeiro, en Vincios (Gondomar). Tras la caída, el hombre resultó herido de gravedad quedando, incluso, inconsciente, por lo que necesitó ser trasladado en helicóptero al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Los hechos ocurrieron sobre las 12.00 horas. Fue un compañero de escalada quien comunicó al 112 Galicia que un integrante del grupo, de mediana edad, se había caído desde una altura considerable a una zona de difícil acceso, según han informado a FARO fuentes oficiales.

Por este motivo, la central de emergencias gallega contactó de inmediato con el servicio de Gardacostas de Galicia, que tuvo que movilizar el Pesca 2, con base en Celeiro (Viveiro), al encontrarse fuera de servicio el Pesca 1, asentado en Vigo. Debido a este contratiempo, el helicóptero demoró unos 45 minutos en llegar al punto.

Mientras tanto, el hombre fue intubado por los servicios médicos que llegaron en una ambulancia medicalizada.

Hasta el punto también acudieron el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Val Miñor, los Bombeiros do Morrazo -al encontrarse cerrado el parque de O Porriño- y la Guardia Civil.