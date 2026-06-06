Los payasos de hospital se mudan a Nigrán

Visitan las habitaciones infantiles del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo dos veces por semana para llevar una sonrisa a cada cama. Desde 2019, la treintena de artistas que integran la asociación Galiclown ha intentado que un total de 24.000 pacientes y 52.000 familiares olvidasen por un momento sus preocupaciones y han colaborado con 9.000 sanitarios. Todo sin ánimo de lucro y con la única ayuda de las donaciones de particulares y empresas. Por primera vez en sus siete años de trayectoria reciben apoyo económico de una institución pública: el Concello de Nigrán les ha otorgado una ayuda directa de 5.000 euros, además de facilitarles un local donde conformar una sede. Será en la antigua escuela unitaria de A Porqueira, donde opera la Asociación de Veciños Monteferro de Panxón, que les presta espacio.

El alcalde, Juan González, y el gerente de Galiclown, Javi Argüelles, han firmado un convenio de colaboración para ello. «Vincular Nigrán a Galiclown é máis que un orgullo, ogallá máis concellos e institucións nos collan como exemplo porque non hai labor máis nobre que a de Galiclown», justifica el regidor, quien recuerda que el Cunqueiro atiende a la infancia de todo el sur de Galicia. «Ter un fillo ou unha filla ingresada é unha dor tremenda para toda a familia e que un pallaso de repente entre na habitación e consiga levantarlle un sorriso a unha crianza enferma é un revulsivo emocional tremendo que, sen dúbida, axuda tamén a sanar», subraya González, conocedor en primera persona de esta situación.

Por su parte, Argüelles agradece la ayuda. «Estes 5.000 euros que nos achega o Concello de Nigrán permitirán ampliar a formación dos nosos voluntarios e afrontar con más tranquilidade a xestión da asociación», explica.

Integrantes de la asociación Galiclown, frente a su nueva sede en Nigrán. / FdV

El representante de Galiclown deja claro que se trata de una asociación compuesta por voluntarios que trabajan de manera altruista visitando lunes y miércoles el área infantil del Cunqueiro. Desde el año pasado acuden también a la zona de Psiquiatría destinada a la adolescencia. «Os voluntarios reciben formación artística e sanitaria para afrontar correctamente estas visitas, e como a nosa intervención na área de psiquiatría é máis recente, queremos aproveitar para recibir máis formación», explica Argüelles, que no descarta ampliar el número de visitas.

«Realmente o noso obxectivo a longo prazo é poder establecer núcleos de voluntariado de Galiclown en cada provincia para poder chegar a todos os hospitais de Galicia, pero a día de hoxe aínda non é posible», indica el gerente de la entidad, que agradece a la empresa concesionaria del Cunqueiro las facilidades para desarrollar su trabajo, incluido una sala para transformarse en pallasos, y a las empresas que los patrocinan.

Sus referentes son «Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia e Baleares, con máis de 25 anos neste campo. Sen embargo en Galicia só existe esta experiencia de Galiclown no Cunqueiro», apunta.

Noticias relacionadas

«Proporcionar a través da risa, a escoita, a maxia, as artes escénicas, a música, o xogo e o clown momentos de relaxación e desconexión do paciente favorece o seu benestar físico e emocional», concluye el artista, que incide además en la profesionalización de la actividad, ya que el objetivo es potenciar la calidad emocional en el hospital adaptando las visitas a las circunstancias de cada paciente.