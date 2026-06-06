Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gradas BalaídosPolémica PAUFuga de PovisaCaso PitanxoPiedras disuasorias aparcamiento CangasPremios Zona FrancaDetenida atropello mortal Vilanova
instagramlinkedin

Solidaridad

Los payasos de hospital se mudan a Nigrán

La asociación Galiclown estrena su primera sede física en A Porqueira, prestada por la asociación de vecinos de Panxón, y recibe su primers subvención pública, 5.000 euros del Concello nigranés

Voluntarios de Galiclown, en el servicio de Pediatría del hospital Álvaro Cunqueiro.

Voluntarios de Galiclown, en el servicio de Pediatría del hospital Álvaro Cunqueiro. / MARTA G. BREA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Neli Pillado

Nigrán

Visitan las habitaciones infantiles del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo dos veces por semana para llevar una sonrisa a cada cama. Desde 2019, la treintena de artistas que integran la asociación Galiclown ha intentado que un total de 24.000 pacientes y 52.000 familiares olvidasen por un momento sus preocupaciones y han colaborado con 9.000 sanitarios. Todo sin ánimo de lucro y con la única ayuda de las donaciones de particulares y empresas. Por primera vez en sus siete años de trayectoria reciben apoyo económico de una institución pública: el Concello de Nigrán les ha otorgado una ayuda directa de 5.000 euros, además de facilitarles un local donde conformar una sede. Será en la antigua escuela unitaria de A Porqueira, donde opera la Asociación de Veciños Monteferro de Panxón, que les presta espacio.

El alcalde, Juan González, y el gerente de Galiclown, Javi Argüelles, han firmado un convenio de colaboración para ello. «Vincular Nigrán a Galiclown é máis que un orgullo, ogallá máis concellos e institucións nos collan como exemplo porque non hai labor máis nobre que a de Galiclown», justifica el regidor, quien recuerda que el Cunqueiro atiende a la infancia de todo el sur de Galicia. «Ter un fillo ou unha filla ingresada é unha dor tremenda para toda a familia e que un pallaso de repente entre na habitación e consiga levantarlle un sorriso a unha crianza enferma é un revulsivo emocional tremendo que, sen dúbida, axuda tamén a sanar», subraya González, conocedor en primera persona de esta situación.

Por su parte, Argüelles agradece la ayuda. «Estes 5.000 euros que nos achega o Concello de Nigrán permitirán ampliar a formación dos nosos voluntarios e afrontar con más tranquilidade a xestión da asociación», explica.

Integrantes de la asociación Galiclown, frente a su nueva sede en Nigrán.

Integrantes de la asociación Galiclown, frente a su nueva sede en Nigrán. / FdV

El representante de Galiclown deja claro que se trata de una asociación compuesta por voluntarios que trabajan de manera altruista visitando lunes y miércoles el área infantil del Cunqueiro. Desde el año pasado acuden también a la zona de Psiquiatría destinada a la adolescencia. «Os voluntarios reciben formación artística e sanitaria para afrontar correctamente estas visitas, e como a nosa intervención na área de psiquiatría é máis recente, queremos aproveitar para recibir máis formación», explica Argüelles, que no descarta ampliar el número de visitas.

«Realmente o noso obxectivo a longo prazo é poder establecer núcleos de voluntariado de Galiclown en cada provincia para poder chegar a todos os hospitais de Galicia, pero a día de hoxe aínda non é posible», indica el gerente de la entidad, que agradece a la empresa concesionaria del Cunqueiro las facilidades para desarrollar su trabajo, incluido una sala para transformarse en pallasos, y a las empresas que los patrocinan.

Sus referentes son «Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia e Baleares, con máis de 25 anos neste campo. Sen embargo en Galicia só existe esta experiencia de Galiclown no Cunqueiro», apunta.

Noticias relacionadas

«Proporcionar a través da risa, a escoita, a maxia, as artes escénicas, a música, o xogo e o clown momentos de relaxación e desconexión do paciente favorece o seu benestar físico e emocional», concluye el artista, que incide además en la profesionalización de la actividad, ya que el objetivo es potenciar la calidad emocional en el hospital adaptando las visitas a las circunstancias de cada paciente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
  2. Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
  3. Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
  4. Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
  5. Una ganadería de Rodeiro, entre las diez más productivas de vacuno frisón de toda España
  6. Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
  7. El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
  8. Veranear en Galicia se vuelve más caro otro año más: 2.500 euros en Sanxenxo, 1.350 en Nigrán o 900 euros en Cangas

Cole Porter, el compositor de las mil canciones

Cole Porter, el compositor de las mil canciones

Cristina Cantero: «Estamos orgullosos de la conexión de la plantilla con nuestro público»

Cristina Cantero: «Estamos orgullosos de la conexión de la plantilla con nuestro público»

Dos visiones judiciales frente a frente: las propuestas de los candidatos a presidir el Tribunal de Instancia de Vigo

Dos visiones judiciales frente a frente: las propuestas de los candidatos a presidir el Tribunal de Instancia de Vigo

Más de 16.000 viviendas de Arousa padecen ruido excesivo por el tráfico

Más de 16.000 viviendas de Arousa padecen ruido excesivo por el tráfico

La nueva hoja de ruta de Acciona Energía aleja a Recursos de Galicia de la compra de sus 26 parques eólicos en la comunidad

La nueva hoja de ruta de Acciona Energía aleja a Recursos de Galicia de la compra de sus 26 parques eólicos en la comunidad

500 paraguas en 30 m²: seis décadas de los Rodríguez en Vigo

500 paraguas en 30 m²: seis décadas de los Rodríguez en Vigo

Frente común de la oposición para urgir la búsqueda de subvenciones y restaurar la Casa de Baños de Ourense tras el incendio

Frente común de la oposición para urgir la búsqueda de subvenciones y restaurar la Casa de Baños de Ourense tras el incendio

Más de 270.000 inmuebles gallegos deberán adaptarse a las exigencias de eficiencia energética de la UE

Más de 270.000 inmuebles gallegos deberán adaptarse a las exigencias de eficiencia energética de la UE
Tracking Pixel Contents