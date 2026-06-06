Educación
Do Habanero ao Areal: a longa viaxe da escola en Sabarís
A historia da educación en Santa Cristina da Ramallosa é tamén a historia dunha sociedade que medrou entre a iniciativa privada, as carencias do Estado, a guerra e a resistencia da memoria. Dende as aulas humildes do século XIX ata o actual EEI O Areal, Sabarís foi construíndo unha tradición escolar feita de mestres, veciñanza e vontade colectiva. O resultado é un legado pouco coñecido, pero decisivo para entender o pasado e o presente dun dos núcleos máis dinámicos da comarca
Anxo Rodríguez Lemos / Martín Otero Clemente
Moito antes de que o EEI O Areal se consolidase como centro educativo de referencia, Sabarís xa loitaba por garantir escola para a súa veciñanza. Entre locais pequenos, mestres sen título oficial, sociedades agrarias convertidas en aulas e proxectos truncados pola guerra, a parroquia foi tecendo unha historia educativa propia. Unha historia feita de precariedade e empeño, de benefactores e mestras lembradas, que explica como a educación en Santa Cristina da Ramallosa botou raíces moito antes de ter edificios dignos e estables.
Unha parroquia con pulso propio
A mediados do século XIX, Santa Cristina da Ramallosa era xa unha das parroquias máis activas e urbanizadas do distrito de Baiona. Con 985 almas, figuraba entre as que máis contribuían ao sostemento municipal. Nese contexto, o barrio de Sabarís empezou tamén a construír a súa propia historia escolar.
Entre 1875 e 1880, Manuel Franco Martínez, mestre con título elemental, púxose á fronte dunha escola de «local reducido» na que a asistencia diaria oscilaba entre os 45 e os 53 alumnos. O soldo, 500 pesetas anuais, saía das arcas do Concello. Xa daquela, como tantas veces ocorrería despois, os nenos eran máis ca as nenas nas aulas.
Aquel foi un dos primeiros sinais dunha realidade que se repetiría durante décadas: a educación existía, si, pero sempre en condicións fráxiles, improvisadas ou insuficientes para unha poboación en crecemento.
A Escola do Habanero
Co comezo do século XX, a iniciativa privada volveu cubrir o que a rede pública non alcanzaba. En 1906, José Álvarez Chaves obtivo autorización para abrir unha escola de ensino primario en Santa Cristina da Ramallosa orientada á preparación de nenos e mozos de ambos sexos para o exame de ingreso nos institutos de Galicia.
Instalada nunha casa da Ponte Nova, ao pé do Camiño Real, a escola funcionaba durante todo o ano para menores e, entre outubro e marzo, ofrecía tamén ensino nocturno para adolescentes de quince anos en diante. Coñecida popularmente como «A Escola do Habanero», converteuse nun novo exemplo de como a sociedade civil suplía as eivas dun sistema educativo estatal incapaz de atender a demanda real.
Álvarez Chaves, malia carecer de título oficial, exercerá tamén como mestre na escola do Pósito de Pescadores de Baiona durante os anos do Directorio Militar de Primo de Rivera. E é moi probable que compatibilizase esas clases co labor docente en Sabarís, onde aínda seguía ensinando en tempos da República.
Sociedades agrarias, aulas e compromiso
Na década de 1930, a historia da escola en Sabarís volve cruzarse coa da organización social da parroquia. O Concello de Baiona arrendou á sociedade agraria local parte da súa sede, no lugar das Areas, para convertela en escola.
Aquela entidade, nacida en 1910 como Sociedad de Agricultores y Oficios Varios de Sabarís e rebautizada en 1912 como La Reconquista, foi moito máis ca unha asociación agraria: desempeñou un papel central na vida política, social e cultural da parroquia ata a súa desaparición tras a Guerra Civil.
En 1935, o alcalde Vicente González Cadilla e o presidente da sociedade, Ramón Solla Fernández, asinaron un contrato de aluguer por cinco anos para destinar parte do local a escola de nenas. Era un novo intento de dar forma a unha estrutura educativa máis digna, aproveitando os recursos que a propia comunidade fora levantando.
Un proxecto truncado pola guerra
A comezos de 1936, o benfeitor Ventura Estévez Alonso ofreceu 12.500 pesetas ao Concello para expropiar terreos e construír un grupo escolar moderno, acorde coa importancia da poboación e cos avances pedagóxicos da época. O proxecto podería ter mudado a historia educativa de Sabarís, pero a Guerra Civil encargouse de interrompelo.
O conflito non só paralizou aquela expropiación: tamén deixou sen efecto o arrendamento da escola e acabou coa propia sociedade La Reconquista, desposuída do seu local pola lexislación franquista. Os agraristas quedaron sen sindicato e sen sede. E, con eles, a parroquia perdeu tamén parte da infraestrutura social que viña soster a educación.
Aínda así, a escola resistiu. En 1941, activouse de novo o aluguer do inmoble a favor do Concello para convertelo en Escuela Nacional. E en 1942, ante a insuficiencia do espazo, houbo que recorrer tamén ao baixo da casa de Fabriciano Dacosta González para instalar a escola de nenos.
Da precariedade á permanencia
O paso decisivo chegaría en 1959, cando a antiga sede de La Reconquista foi finalmente vendida ao Concello de Baiona por 35.000 pesetas para destinala definitivamente a escola. A operación pechaba, dalgún xeito, unha longa travesía de carencias, remendos e provisionalidades.
Aquel edificio, valorado anos despois en oito millóns de pesetas, chegou a estar na lista de bens municipais que se pretendían vender en poxa pública en 1974. Pero o desinterese polos terreos areosos fixo que as convocatorias quedasen desertas. E iso permitiu, de maneira case providencial, a conservación da antiga unitaria.
O Areal, memoria viva
Hoxe, integrado na rede de escolas infantís da Xunta de Galicia, o EEI O Areal representa moito máis ca un centro educativo. É o resultado visible dunha historia longa e pouco divulgada, construída a base de esforzos locais, iniciativa social e continuidade comunitaria.
Baixo a súa aparencia actual latexan centos de vivencias compartidas, anécdotas escolares e lembranzas de mestras que seguen vivas na memoria colectiva, como dona Carmen ou Mari Luz Roade. Porque a historia da escola en Sabarís non fala só de edificios ou expedientes: fala, sobre todo, dunha comunidade que entendeu moi cedo que educar era tamén unha forma de sobrevivir, progresar e facer parroquia.
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