Chuvias, el inventor de la alfombra floral en escalera exclusiva de Gondomar

El Corpus Christi se celebra con alfombras florales en muchos puntos de Galicia. Desde Ponteareas, Redondela a A Guarda o incluso Baiona, pero ninguna de estas localidades tiene una como la que cubre los 40 peldaños de acceso a la iglesia de San Benito. Gondomar presume de su tapiz en escalera porque no hay otro igual y el padre de este invento es Antonio Chuvias, que desde 1989 elabora anualmente cada diseño para que después las alfombristas de la villa condal rellenen los dibujos con pétalos, tuya, serrín y café.

«Queriamos facer algo distinto de Ponteareas e da Guarda, algo que destacase a Gondomar», recuerda el artista. La feliz idea sigue más viva que nunca 37 años después y crece cada vez más. «Empezamos facendo só a escaleira, uns 40 metros de longo, e este ano facemos 100 metros, desde a saída da igrexa ata o cruce coa gasolineira, son 350 metros cadrados», destaca.

La preparación de esta alfombra escalonada es «un traballón pola dificultade que supón». Tanto para el autor del diseño como para las alfombristas del centro parroquial, Mulleres Rurais, que la componen desde el domingo por la mañana y que llevan semanas deshojando y buscando flores. Este año escasean, por lo que piden «que la gente que las tenga en el jardín y pueda traiga».

Niñas colaboran con el deshojado en el centro parroquial. / Pablo Hernández Gamarra

Chuvias da vueltas durante meses a la creación y, cuando la tiene «máis ou menos clara», empieza quince días antes del Corpus con las tareas. Primero elabora un boceto en papel y luego lo plasma en el plástico que cubrirá la escalinata y sobre el que se pegarán los adornos vegetales con cola.

Le ayudan amigos. «Pintamos para facilitar despois o traballo de elaborar a alfombra, para que coloquen as flores e follas nas cores que corresponden», señala. El lienzo ha de estar listo el domingo a las 11.00 de la mañana para comenzar la confección de la alfombra estrella de Gondomar, siempre que el tiempo acompañe, que parece que lo hará. En caso de lluvia habría que cancelar esta singular alfombra, «polo perigo que tería pisar o plástico mollado». Solo ha ocurrido dos veces.

Antonio Chuvias, sobre el plástico que sostendrá la alfombra en escalera este domingo. / Pablo Hernández Gamarra

El artista guarda los bocetos de cada año con mimo y no duda en mostrar cualquiera menos el de este domingo. «Prefiro que a xente o vexa o mesmo día», dice. Le sigue ilusionando ver las caras de sorpresa de sus vecinos con cada propuesta. Lo hace por todos ellos y por afición. Como profesional de la publicidad y la rotulación siempre ha trabajado el diseño y también se dedica a pintar cuadros.

Operativo especial de tráfico

Serán otras ocho las alfombras que decorarán el centro urbano este domingo. Las elaborarán las comparsas O millor de cada casa de Vincios y Políticamente incorrectos de Couso, el centro cultural de Mañufe, el de Donas, el de Chaín, el de Peitieiros y las asociaciones Os Fragafestas y Novos Aires de Couso. Son tres colectivos menos que el año pasado pero se cubrirá la misma superficie de vía pública, 1.500 metros cuadrados, en las calles San Benito, Manuel Losada, Párroco Mariño, Eduardo Iglesias, Ángel Urzáiz y Praza da Paradela.

En torno a 600 personas se arrodillarán desde primera hora de la tarde del sábado hasta la madrugada sobre el pavimento para extender las grandes alfombras florales para el paso del Santísimo en procesión tras la misa de 12.00 del domingo.

Además de ayudar a las entidades colaboradoras con subvenciones, el Concello repartirá los tradicionales dulces y vales de chocolate para que todos ellos repongan fuerzas al terminar la jornada. Así lo indica la concejala de Turismo, Mercados, Formación, Emprego e Dinamización Económica, Rocío Goberna. Su departamento tiene todo a punto.

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El operativo especial de tráfico desviará los vehículos por las circunvalaciones desde las 15.30 de mañana sábado hasta las 16.00 del día siguiente. Y el de seguridad acotará los viales decorados y mantendrá la vigilancia toda la noche para evitar actos vandálicos como los de 2023, cuando un joven destrozó varias alfombras con el coche.