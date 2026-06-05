Arturo Lezcano presenta "O país invisible" en Gondomar

Cientos de gondomareños emigraron a América del Sur en la primera mitad del siglo XX, la mayoría a Urugua. Fueron parte de los miles de gallegos que se lanzaron a atravesar el Atlántico en busca de un futuro y el periodista y escritor Arturo Lezcano centra en aquel episodio de la historia de Galicia su último libro, "O país invisible", editado por Libros del K.O.

Hoy lo presenta en la librería Libraida de Gondomar en un acto que arrancará a las 20.00 horas y estará acompañado del catedrático Xosé Ramón García.