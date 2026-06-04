El relleno del puerto deportivo de Baiona, a punto de finalizar tras un año de obras

Ayer se cumplió un año desde la entrada de los primeros camiones cargados de granito para iniciar el controvertido relleno de 4.679 metros cuadrados que amplía el puerto deportivo de Baiona. Las obras marchan tal y como marcan los plazos previstos y el aterramiento finalizará en apenas dos semanas. Según confirma el gerente de la instalación, Fernando Pérez de Villaamil, estará listo el próximo día 15, lunes.

La nueva explanada ganada al mar quedará lista para continuar con el ambicioso proyecto que desarrolla un espacio náutico inacabado que se había paralizado en 2003, dejando a los usuarios de los amarres sin los servicios prometidos, y que añadirá una cafetería y un restaurante a la oferta hostelera de la villa, además de un parking en pleno centro urbano. Se ha aumentado la superficie de la dársena en un 77%, de los 5.400 metros cuadrados iniciales a los 9.600 de la actualidad.

Los trabajos para construir los edificios que albergarán ambos negocios arrancarán en septiembre, indica el máximo responsable de la marina, tras la pausa del verano. Se levantará un edificio de planta baja y 900 metros cuadrados de superficie que, además de los establecimientos hosteleros, albergará locales destinados al mantenimiento y reparación de embarcaciones, vestuarios, alquiler de motos de agua y una capitanía. Un inmueble que sustituirá las casetas prefabricadas actuales, en cuyo espacio se habilitará un varadero de 1.800 metros cuadrados.

Nauplia Capital, el fondo de inversión que gestiona la principal red de puertos deportivos de España y que se hizo cargo del baionés hace apenas dos años con la intención de sumar un puerto deportivo de calidad a la oferta turística de Baiona, prevé que los negocios y el aparcamiento con 220 plazas abran sus puertas el 1 de junio de 2027, tal y como marca el plan inicial, afirma Villaamil. Las negociaciones con empresarios de la hostelería para alquilar los espacios están «avanzadas», asegura.

Tan solo unos días antes de aquellas primeras descargas de granito sobre la bahía, el 30 de mayo, Portos de Galicia hacía oficial la ampliación de la concesión a Puerto Deportivo de Baiona S.A. hasta 2052. La resolución otorga a la compañía que gestiona el náutico los derechos de ocupación sobre un total de 57.186,18 metros cuadrados de dominio público portuario —tanto de superficie terrestre como de lámina de agua—, además de autorizar el relleno y las obras sobre él.

Movilizaciones

Contra esta resolución de Portos, la Plataforma Salvemos Santa Marta, agrupación ciudadana que lidera las movilizaciones contra el proyecto, interpuso en julio un recurso contencioso administrativo que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admitió a trámite en septiembre. El pleito permanece prácticamente paralizado desde entonces. La Sección Segunda del Alto Tribunal solicitó hasta en dos ocasiones al organismo de la Xunta la documentación necesaria para estudiar el caso. Todavía no se han entregado los papeles en el formato adecuado. Según explica el presidente de la coordinadora vecinal, Rafael Lores, se le ha vuelto a requerir al departamento de la Consellería do Mar que los aporte de manera «lexible».

Este vecino de Baiona, maestro jubilado y exsecretario xeral de la agrupación local del PSOE y exconcejal durante 16 años, tanto en el gobierno municipal como en la oposición, fue el primero que se echó a la calle con una rudimentaria pancarta, elaborada por él mismo con un cartón al que pintó «Recheo non» en letras en rojo. Se colocaba cada día a las siete de la tarde ante el puerto deportivo y enseguida se le unieron varias personas para protestar contra lo que consideraban «un atentado ecolóxico contra o noso espazo natural». Exigieron sin éxito una nueva evaluación de impacto ambiental del proyecto, ya que la única existente tiene fecha de 2002.

Aquellas concentraciones empezaron a organizarse semanalmente e incluso se desarrolló una manifestación en pleno verano con cientos de participantes. Y se creó la plataforma, que mantiene la lucha en los tribunales y ha derivado en una asociación vecinal para la defensa de los intereses generales de la ciudadanía baionesa, no solo los ambientales.

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Con motivo del primer aniversario del conflicto, el colectivo espera llevar a cabo algún acto reivindicativo próximamente, confirmaba ayer Lores.