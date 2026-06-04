Muere Rosalía González, la última redera de Panxón

«Había moito peixiño que nos salvou nos anos da fame. Faciámolo nas brasas porque non había aceite nin nada», recordaba Rosalía González Valverde hace tres años en un documental que produjo el Concello de Nigrán para preservar su patrimonio etnográfico en el proyecto Nigrán na Memoria del Arquivo Audiovisual Municipal. Era la última redera de Panxón y este jueves falleció a los 97 años en su localidad natal.

En las imágenes mostraba con una memoria envidiable cómo se ataban las redes y entonaba la Rianxeira, además de contar las penurias de la posguerra, cuando compaginaba el oficio de «atadeira» con el de mariscadora y lo que hiciera falta.

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Su funeral tendrá lugar este viernes 5 de junio a las 17.30 en el Templo Votivo del Mar de Panxón. Desde el Tanatorio del Miñor, en Sabarís, partirá un autobús a las 17.10 para desplazarse hasta allí. El Ayuntamiento ha trasladado las condolencias a la familia.