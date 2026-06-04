El BNG exige a la Xunta sanciones a Lugove por los riesgos de la plantilla
El diputado autonómico Paulo Ríos se reunió con representantes de los trabajadores, que denuncian falta de descansos entre otras irregularidades
El diputado autonómico del BNG Paulo Ríos acusa a la Xunta de no actuar ante los reiterados incumplimientos de la concesionaria del transporte público de viajeros en el Val Miñor y el Baixo Miño, Lugove, pese a ser conocedora de las constantes denuncias del personal y las sanciones de la Inspección del Trabajo.
Ríos exige al Ejecutivo gallego que sancione a la compañía tras reunirse con delegados de la CIG miembros del comité de empresa, que le trasladaron jornadas abusivas, descansos insuficientes e irregularidades que «poñen en risco a súa seguridade e a das persoas usuarias».
Acompañado de los representantes miñoranos del BNG, Ríos denunció además que los contratos de explotación de líneas rescatados acumulan incumplimientos y reiteró que la Consellería de Presidencia e Mobilidade «está a facer un deixamento de funcións».
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