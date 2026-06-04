El BNG exige a la Xunta sanciones a Lugove por los riesgos de la plantilla

El diputado autonómico del BNG Paulo Ríos acusa a la Xunta de no actuar ante los reiterados incumplimientos de la concesionaria del transporte público de viajeros en el Val Miñor y el Baixo Miño, Lugove, pese a ser conocedora de las constantes denuncias del personal y las sanciones de la Inspección del Trabajo.

Ríos exige al Ejecutivo gallego que sancione a la compañía tras reunirse con delegados de la CIG miembros del comité de empresa, que le trasladaron jornadas abusivas, descansos insuficientes e irregularidades que «poñen en risco a súa seguridade e a das persoas usuarias».

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Acompañado de los representantes miñoranos del BNG, Ríos denunció además que los contratos de explotación de líneas rescatados acumulan incumplimientos y reiteró que la Consellería de Presidencia e Mobilidade «está a facer un deixamento de funcións».