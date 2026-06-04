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El arquitecto David Chipperfield y la diseñadora Sara Regal agotan entradas en Nigrán

Las jornadas de diseño industrial Proxectar arrancan con plazas para mañana viernes

El arquitecto David Chipperfield.

El arquitecto David Chipperfield. / Pedro Mina

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R.V.

Nigrán

Proxectar, el encuentro sobre diseño industrial que celebra su segunda edición en la fábrica de cervezas Banda, en Porto do Molle, arranca con las entradas agotadas para la segunda jornada, en la participan el arquitecto David Chipperfield y la diseñadora de trayectoria internacional Sara Regal. Para la primera todavía quedan plazas y las personas interesadas pueden dirigirse a la web proxectar.gal.

Abrirá mañana viernes las conversaciones el diseñador pontevedrés con estudio en Barcelona Isaac Piñeiro junto a Isabella Trani, también diseñadora industrial afincada en Londres, especializado en el futuro del transporte. El sábado será el turno de Sara Regal y David Chipperfield, premio Pritzker 2023 y uno de los arquitectos más reconocidos del mundo.

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