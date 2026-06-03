Nigrán reformará la antigua escuela unitaria de Chandebrito por 25.000 euros
La asociación de Mulleres Rurais y la vecinal 1807 la utilizan para sus actividades socioculturales
La Corporación municipal de Nigrán aprobó ayer en pleno la reserva de una partida de 25.000 euros para rehabilitar la antigua escuela unitaria de Chandebrito, un espacio utilizado desde hace años por la asociación de Mulleres Rurais de la parroquia y la vecinal Chandebrito 1807 para sus actividades, además de servir de colegio electoral.
La inversión requiere una modificación presupuestaria para tomar esta cantidad del remanente de tesorería, es decir, del ahorro municipal. Fue una propuesta del gobierno que salió aprobada con el voto en contra del PP y la abstención del BNG.
La intervención consistirá en cambiar toda la carpintería exterior y resolver las humedades, de manera que se ganará en eficiencia energética y sostenibilidad reduciendo las actuales pérdidas térmicas del 30%.
La escuela cerró en 2009 y el Concello logró su desafección en 2010 para cedérsela a las citadas entidades.
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